Francia, la despedida de Deschamps y la revancha de Mbappé

FRANCIA – GRUPO I

Rivales en la fase de grupos: Senegal (16 jun., Nueva Jersey), Irak (22 jun., Filadelfia) y Noruega (26 jun., Boston).

Senegal (16 jun., Nueva Jersey), Irak (22 jun., Filadelfia) y Noruega (26 jun., Boston). Once tipo: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Olise; Dembélé, Mbappé.

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Olise; Dembélé, Mbappé. Clasificación: Primera del Grupo D europeo, con clasificación directa.

Primera del Grupo D europeo, con clasificación directa. Participaciones en el Mundial: 17.

17. Mejor posición en el Mundial: Campeona (1998 y 2018).

Francia busca ganar por tercera vez un título mundial y, de entrada, tendrá que lidiar con el grupo más complicado si nos atenemos al ranking FIFA y al promedio de puntos de los cuatro componentes de este Grupo I, con partidos en la costa este.

No fue así en su camino de clasificación, donde no tuvo ni complicaciones ni sustos para sellar el pase con Mbappé en plan goleador y todo el talento del que dispone el seleccionador Didier Deschamps.

La última misión de Deschamps

Y será el técnico, el más exitoso de la historia gala, uno de los grandes protagonistas: dice adiós tras 14 años al frente de los Bleus con los que ganó el título en 2018 y perdió la final en 2022.

Intentará convertirse en el único seleccionador de la historia en levantar dos Mundiales con el mismo país.

Francia está llena de talento, sobrada de físico y, se entiende, cargada de motivación. De hecho, su debut será contra la "amiga" Senegal, con la que tiene la cuenta pendiente de la deshonrosa eliminación en 2002.

Así que tendrá que olvidar el pragmatismo propio de su técnico, aparcar las rencillas internas y poner al equipo por delante del ego de futbolistas como el citado Mbappé, Olise (Bayern de Múnich) y Dembélé, el Balón de Oro de 2025.

Noruega, con Haaland, e Irak también pueden complicar el camino francés.

La estrella

De entrada, Kylian Mbappé es la estrella, pero su temporada en el Real Madrid y sus problemas en el vestuario pueden ir en su contra.

A favor, unas condiciones espectaculares y una madurez —26 años— que no tenía en las dos citas anteriores, en las que ya disputó dos finales: ganó en Rusia 2018 y fue subcampeón en Catar 2022.

Con 12 goles en Copas del Mundo, es candidato a superar el récord histórico de 16 del alemán Miroslav Klose.

De cómo asuma que hay otros futbolistas capaces de asumir el rol de jugador desequilibrante dependerá gran parte del éxito del delantero galo y de su selección.

Ya nombrados Olise y Dembélé, Francia tendrá que compensar el talento en la zona de arriba con la seriedad en la fase defensiva, donde Saliba, del Arsenal, Upamecano, del Bayern, y Tchouaméni, del Real Madrid, son referentes.

Fortalezas y debilidades

Francia es el equipo más completo del torneo en términos de plantilla. Sólida en defensa, poderosa en la presión y con delantera devastadora en las transiciones.

Deschamps mantiene un esquema variable —normalmente un 4-2-3-1 que puede cambiar a 4-3-3— con un pragmatismo que ha sido criticado a veces, pero que da resultados.

El talón de Aquiles histórico es la regularidad y la unidad de vestuario; la selección francesa arrastra una tradición de tensiones internas que suelen aflorar en los momentos de presión.

La despedida de Deschamps puede ser un factor añadido de inestabilidad.

¿Hasta dónde llegará?

Las casas de apuestas sitúan a Francia entre los grandes favoritos, compartiendo escalón con Brasil y Argentina.

Superar el Grupo I con solvencia sería un primer examen importante. A partir de ahí, con el cuadro del torneo abierto en las fases eliminatorias, Francia es capaz de llegar a la final.

La pregunta es si Deschamps será capaz de cerrar su era con la mayor gloria posible.