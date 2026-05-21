Alemania vuelve con hambre, y Wirtz y Musiala mandan

ALEMANIA – GRUPO E

Rivales en la fase de grupos: Curazao (14 jun., Houston), Costa de Marfil (20 jun., Toronto) y Ecuador (25 jun., Nueva York).

Curazao (14 jun., Houston), Costa de Marfil (20 jun., Toronto) y Ecuador (25 jun., Nueva York). Once tipo: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Wirtz, Musiala; Woltemade.

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Wirtz, Musiala; Woltemade. Clasificación: Primera del Grupo A UEFA, no sin sustos: perdió la primera jornada ante Eslovaquia.

Primera del Grupo A UEFA, no sin sustos: perdió la primera jornada ante Eslovaquia. Participaciones en el Mundial: 21 (esta incluida).

21 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Campeona (1954, 1974, 1990 y 2014).

Alemania llega a Estados Unidos después de dos rotundos fracasos en Rusia y Catar, donde firmó la vuelta a casa en la fase de grupos. Con esa mochila llena de orgullo herido tendrá que afrontar su paso por el Grupo E, donde es favorita, pero no puede despistarse en los partidos contra Ecuador o Costa de Marfil.

A su favor, el debut será contra Curazao en el estreno de grupo: un resultado contundente y a la espera del enfrentamiento entre ecuatorianos y marfileños le permitiría marcar distancias desde el principio.

Una reconstrucción liderada por Nagelsmann

Mimbres tiene el seleccionador Julian Nagelsmann, que poco a poco va conectando una generación de gran talento ofensivo con la tradicional solidez alemana.

Cierto es que durante la fase de clasificación tropezó con Eslovaquia y tuvo algún susto, pero una vez clasificada la Mannschaft mostró su poder ofensivo con victorias contra Ghana (2-1) y en Suiza (3-4).

El punto de inflexión llegó con la Eurocopa 2024 jugada en casa, donde el bloque consolidó un recambio generacional que hoy es la envidia de Europa.

El gran problema de Nagelsmann está en la portería: el nivel mostrado por Neuer y la fuerza que tiene el Bayern pueden generar un conflicto interno con las alternativas.

De la destrucción se encargarán futbolistas como Tah o Schlotterbeck; del orden, jugadores como Kimmich.

La estrella

El delantero del Bayern, de 23 años, ya está consolidado como uno de los referentes ofensivos del mundo. Una lesión de peroné durante el Mundial de Clubes detuvo su progresión en el arranque de la temporada, pero llegará a Estados Unidos con menos carga de partidos y en plena fase de crecimiento.

Además, si logra unir su fútbol al de Florian Wirtz —ahora en el Liverpool, fichado desde el Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 125 millones de euros—, Alemania tendrá una pareja de lujo para crear fútbol.

Verlos juntos en el mismo equipo es uno de los mayores regalos que puede ofrecer este torneo.

La conexión entre Musiala y Wirtz representa el nuevo rostro de Alemania: talento, velocidad, creatividad y una capacidad ofensiva capaz de desbordar a cualquier defensa.

Fortalezas y debilidades

La generación es real y el talento ofensivo, desbordante. Nico Woltemade aporta un perfil de delantero centro con llegada y buen pie que encaja en el esquema de Nagelsmann, y hay alternativas en todas las posiciones.

La debilidad es mental más que futbolística: Alemania lleva dos Mundiales saliendo en la primera ronda, y eso deja cicatrices.

Si el equipo empieza mal —como le pasó perdiendo ante Eslovaquia en la clasificatoria— puede caer en espiral.

¿Hasta dónde llegará?

En el papel, Alemania debería ganar el Grupo E sin demasiados problemas. Con Wirtz y Musiala en el mejor momento de sus carreras, y con la experiencia de Kimmich y Rüdiger, tiene potencial para llegar a las semifinales.

Otra eliminación prematura sería un escándalo nacional. Y lo saben.