Rafa Latorre, sobre los políticos y León XIV: "La obscena tendencia de hacerse un Papa a tu medida para que te dé la razón"

Ha sido una agenda frenética, como corresponde a una vista tan esperada y con la que se vuelca toda la nación… bueno… y además en este caso con un grado de acuerdo insólito porque parece que todos quieren estar cerca del Papa, tanto que los políticos son capaces de orillar las divergencias que tienen con el Papa para centrarse en lo que les une.

Eso tiene un punto cínico innegable, porque es en estos acontecimientos cuando se hace más obscena esa tendencia a hacerse un Papa a tu medida para que te dé la razón y sobre todo para que no te la quite.

Así uno puede decir que el Papa, como corresponde a la doctrina social de la Iglesia, promueve la acogida de inmigrantes y el trato humano a los parias de la tierra que llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor. De su discurso humanista podrá incluso extraer una crítica velada a la prioridad nacional y a la emergencia del nacionalpopulismo. Otros podrán obviar este hecho y oponer que la cosmovisión del Papa es irreconciliable con iniciativas como blindar el derecho al aborto en la Constitución o con la ley de la eutanasia.

La clave está en la selección y, así, en la confección de un papa a medida. Y al final lo que queda es lo esencial, que a estas alturas llega a resultar casi sorprendente, que es que el Papa es católico, es más es un líder religioso, cabeza de la iglesia de Roma.

Es verdad que con la proverbial finezza ha aludido a todos los grandes temas desde la unívoca perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia pero sin mencionar las palabras más divisivas. Pero que no las mencione, no significa que las aluda, como han podido oír.

Luego como además se está produciendo una especie de moda neocatecumenal, sobre todo en lo estético, como además hay un enfrentamiento político con Trump, pues tenemos a todos los líderes políticos haciendo cola para salir en el retrato muy cerca del Papa. Lo cual no deja de ser una forma de consenso a la que ya no estamos acostumbrados en España

Luego está lo grotesco, que es quien aprovecha para colocarle al Papa sus neuras. El premio a la neura del mes es para Miriam Nogueras, que en involuntario homenaje a un personajes españolísimo como es aquel Don erre que erre que encarnaba el inolvidable Paco Martínez Soria, ha agarrado al Papa y le ha dicho que en la misa de la Sagrada Familia tiene que hablar en catalán… cómo no va a hablar en catalán. Claro. Pero cuando digo que lo ha agarrado es exacto y riguroso. Lo ha retenido… cómo sería la cosa que hasta Mertxe Aizpurúa la miraba con estupor.

Bueno… el Papa no mencionó explícitamente en el Congreso los abusos sexuales de miembros del clero… Sin embargo sí ha tenido un gesto más elocuente, que es el de reunirse con víctimas. Antes de ese encuentro el Papa se ha referido ante los obispos de la Conferencia Episcopal Española a los abusos como una plaga. Y pide responder con "justicia y reparación".

Siguen los detalles de las cloacas del PSOE

Digamos que esta pax vaticana, este paréntesis de concordia ecuménica, no impide que la Justicia siga trabajando como procede en la lucha contra la corrupción. Porque robar es pecado, recuerden. Y también extorsionar, coaccionar, sobornar, hacer guerra sucia… todo eso es muy poco evangélico y parece que es a los que se dedicaba ese sátiro del socialismo que es Leire Díez, de la que nadie se cree, no ya que no actuara a las órdenes de Santos Cerdán, sino con la ignorancia de Pedro Sánchez.

Son tantas las anotaciones bajo las siglas PS, que desde luego si se revela como parece, que PS es Pedro Sánchez, la relación con el secretario general del PSOE y lo que es peor, con el presidente del Gobierno, es de una fluidez de gabinete.

Hoy el juez Pedraz ha tomado algunas decisiones. El juez Pedraz ordena investigar las reuniones de la 'fontanera' del PSOE en la Fiscalía General de García Ortiz y cita como testigo a Cristina Narbona.

Una cuestión, Cristina Narbona reconoció desde el primer momento que conocía a Leire Díez, igual que lo hizo Patxi López, que es la actitud más prudente sin lugar a dudas, porque si luego van a salir agendas, encuentros, fotos y conversaciones… te ahorras el bochorno. Por eso quizás lo prudente sería que Pedro Sánchez explicara cuando y cómo se vio con Leire Díez porque lo que ahora dice es que nunca nunca nunca conoció ni transigió con sus andanzas. No es lo mismo.

La tasación de las joyas de Zapatero

Tendrá la oportunidad de explicarse el día 24 de junio en el Congreso de los Diputados, lo que ocurre es que es tal la cantidad de escándalos, que va a tener que ser un pleno ómnibus sobre la corrupción. Porque en qué te centras… ¿Casi habíamos olvidado a Zapatero, no? Parece que su imputación ocurrió hace un millón de años y sin embargo ya ven ni siquiera han tasado aún las joyas que encontraron en la caja fuerte de su despacho… Hoy El Confidencial adelanta algo: Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que son auténticas: diamantes, rubíes y esmeraldas.

La valoración inicial de las piezas apunta a un mínimo de 1 M y complica el horizonte penal del expresidente del Gobierno. Nunca declaró su existencia a la Agencia Tributaria y se desconoce cómo llegaron a España.