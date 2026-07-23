Zapatero intenta liberar la presión sobre el Gobierno y no disipa dudas: "Opiniones, pero explicaciones ninguna"

La entrevista concedida por José Luis Rodríguez Zapatero a TVE sigue generando reacciones. Una de las más contundentes ha llegado de la mano de José Miguel Azpiroz, subdirector de La Brújula, quien dedicó el Monólogo de las Ocho a analizar las explicaciones ofrecidas por el expresidente en relación con la investigación judicial que le afecta.

Para Azpiroz, la comparecencia pública de Zapatero no logró el objetivo de despejar las dudas que rodean su situación judicial. "Cuando uno se explica, da argumentos, razones, hechos fehacientes o pruebas", afirmó al inicio de su editorial, para concluir que lo visto en televisión "no han sido explicaciones".

"No ha aportado ningún elemento nuevo"

Durante su monólogo, el periodista sostuvo que Zapatero se limitó a reiterar su versión de los hechos sin incorporar información que permitiera desmontar las sospechas existentes.

Según Azpiroz, el expresidente simplemente negó cualquier participación en el rescate de Plus Ultra, evitó profundizar en las declaraciones de su excolaborador Julio Martínez y ofreció una explicación sobre las joyas intervenidas que calificó de "infantil" y "poco creíble".

"No ha aportado ningún elemento nuevo a lo que ya había dicho hasta ahora", afirmó el comunicador.

La explicación sobre las joyas, en el centro de las críticas

Uno de los aspectos más cuestionados por Azpiroz fue la respuesta de Zapatero acerca de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.

El expresidente aseguró que se trataba de un regalo personal recibido hace muchos años y evitó revelar quién se lo entregó, alegando que prefería reservar esa información para el procedimiento judicial.

Para el periodista, esa explicación resulta insuficiente y transmite una imagen poco convincente. Incluso ironizó al comparar el hallazgo con "algo que se olvida en el desván", sugiriendo que el argumento difícilmente convencerá a quienes siguen el caso.

Plus Ultra: "Solo lo ha negado todo"

Respecto a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, Azpiroz recordó que Zapatero volvió a negar cualquier intervención para favorecer la concesión de las ayudas públicas. El expresidente insistió en que nunca habló con responsables de la SEPI para influir en el expediente y aseguró que desconocía el resultado del proceso antes de su aprobación oficial.

Sin embargo, el periodista contrapuso esa versión con las declaraciones de Julio Martínez, quien sostiene que Zapatero le adelantó que el rescate sería aprobado, así como con las investigaciones policiales incorporadas al procedimiento.

La filtración del rescate

Azpiroz también destacó las declaraciones realizadas por la ministra Sara Aagesen, quien reconoció que la información sobre el rescate de Plus Ultra no debió filtrarse antes de la decisión oficial. Para el subdirector de La Brújula, esa afirmación supone admitir que existió una filtración desde el entorno de la SEPI, aunque siga sin conocerse quién fue el responsable.

En el procedimiento judicial, las investigaciones apuntan a que esa información habría llegado con antelación a directivos de la aerolínea, extremo que forma parte de la instrucción y sobre el que Zapatero mantiene su negativa.

"Una válvula de escape para ganar tiempo"

Más allá del contenido de la entrevista, Azpiroz interpretó la aparición televisiva como una maniobra de comunicación política. A su juicio, la intervención respondió al creciente clamor para que el expresidente ofreciera explicaciones públicas y buscaba reducir la presión que existe sobre el Gobierno.

"La entrevista ha sido solo una respuesta al clamor político y social que reclamaba explicaciones. Una suerte de válvula para liberar la creciente presión sobre el Gobierno", afirmó.

Opiniones enfrentadas tras la entrevista

El periodista concluyó que la entrevista no modificó las posiciones previas de quienes siguen el caso. En su opinión, quienes ya confiaban en la inocencia de Zapatero salieron reforzados tras escuchar sus declaraciones, mientras que quienes consideran creíbles las acusaciones interpretaron la comparecencia como insuficiente.

"Opiniones, pero explicaciones ninguna", sentenció Azpiroz al cerrar su análisis.

La investigación judicial continúa abierta, y será el órgano judicial competente quien determine, una vez concluida la instrucción y valoradas las pruebas, si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, las manifestaciones públicas de los implicados y las valoraciones periodísticas forman parte del debate político y mediático, pero no sustituyen las conclusiones que puedan alcanzarse en sede judicial.