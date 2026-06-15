España - Cabo Verde, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026 y el debut de la Selección

En el Mundial de 2022, La Roja cayó en octavos ante Marruecos

La era Luis Enrique dio por finalizada tras la participación de la Selección Española en el pasado Mundial 2022 celebrado en Qatar. La Roja llegó hasta la ronda de octavos de final, en la que cayó derrotada en la tanda de penaltis ante la federación de Marruecos.

Una derrota que acabó colocando a Luis de la Fuente al frente de la selección, quien consiguió alzarse con el título de la Nations League en el 2023 y con la Eurocopa en el 2024.