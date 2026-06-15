España - Cabo Verde, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026 y el debut de la Selección
La Selección inicia el camino hacia su segunda estrella con el primer partido de la fase de grupos ante Cabo Verde que se disputa en Atlanta.
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Marc Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid
Apenas unas horas antes de disputar este encuentro inicial, el Real Madrid emitía un comunicado en el que confirmaba el fichaje del lateral español Marc Cucurella para las próximas seis temporadas.
Los aficionados españoles llegan al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
Los aficionados españoles comienzan a llegar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para acompañar a la selección española en su esperado debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026.
España, bajo el cartel de favorita y vigente campeona de Europa
La selección española llega a esta competición como una de las selecciones favoritas a alzarse con el trofeo mundialista. España es la actual Nº2 del Ranking Mundial de la FIFA, únicamente superada por la selección argentina, vigente campeona del Mundo. La Roja también inicia su aventura tras haberse proclamado como campeona de Europa el pasado año 2024.
Las señales que dicen que España ganará el Mundial
Existen varios hechos que se repiten respecto al año 2010 que invitan a pensar que España volverá a tocar la gloria. La fecha de inicio del torneo, Sudáfrica y México inaugurando la competición, Shakira volviendo a ser la voz de la canción oficial del Mundial…
Estas son las señales que dicen que España ganará el Mundial
En el Mundial de 2022, La Roja cayó en octavos ante Marruecos
La era Luis Enrique dio por finalizada tras la participación de la Selección Española en el pasado Mundial 2022 celebrado en Qatar. La Roja llegó hasta la ronda de octavos de final, en la que cayó derrotada en la tanda de penaltis ante la federación de Marruecos.
Una derrota que acabó colocando a Luis de la Fuente al frente de la selección, quien consiguió alzarse con el título de la Nations League en el 2023 y con la Eurocopa en el 2024.
España lleva 16 años sin pasar de octavos de final
La Selección Española lleva cuatro ediciones del Mundial sin avanzar más allá de los octavos de final. La última vez que logró sobrepasar esta barrera fue allá por el año 2010, en aquella mágica entrega en la que La Roja se alzó con el campeonato mundialista por primera, y de momento, única vez en su historia.
El último debut de la Selección en un Mundial, el mejor de su historia
En el Mundial del año 2022 disputado en Qatar, la Selección Española inició su andadura arrasando ante Costa Rica tras un contundente 7 a 0, suponiendo la mayor goleada de los españoles en la historia de esta competición.
En aquel encuentro golearon Dani Olmo, Marco Asensio, Ferrán Torres por partida doble, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.
España inugura el Grupo H del Mundial 2026
El España - Cabo Verde será el partido que inaugure el Grupo H del Mundial 2026, un grupo en el que ha quedado enmarcada con otra campeona del Mundo como lo es Uruguay, que también buscará ampliar su palmarés en esta edición.
Así queda el Grupo H del Mundial 2026: España y Uruguay, dos campeonas del mundo que quieren soñar en grande
Qué partidos tiene España en la fase de grupos
La selección española arrancará la que será su 17ª participación en la Copa Mundial de la FIFA tras haber quedado en primera posición en su grupo clasificatorio. El sorteo de grupos ha deparado que el combinado entrenado por Luis de la Fuente quede enmarcado en el grupo H.
Qué partidos tiene España en la fase de grupos: 'La Roja' debuta hoy contra Cabo Verde.
Ya conocemos el once de España con Gavi como principal novedad
El once de España será el siguiente: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cururella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferrán. Sorprende Luis de la Fuente con la presencia de Gavi en el lugar de Baena, y mantiene en el banquillo a figuras como Lamine Yamal o Nico Williams.
Alineación de España hoy contra Cabo Verde en el Mundial: debuta la selección
¿Por qué hay 48 selecciones en este Mundial?
La presencia de algunas selecciones que nunca han participado en un Mundial, como es el caso de Cabo Verde o de otras federaciones como Curazao, Jordania y Uzbekistán, está directamente relacionada con la iniciativa de la FIFA de ampliar el cupo de participantes a 48 selecciones.
Cabo Verde debuta como selección mundialista
España debutará en este Mundial ante Cabo Verde, una selección que nunca había participado en la mayor competición de selecciones del planeta. Los Tiburones Azules llegan por primera vez a esta cita tras haber eliminado a federaciones como Camerún en su fase clasificatoria.
¡Comienza el camino de España hacia su segunda estrella!
La Selección Española arranca este lunes su participación en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México con la intención de replicar la exitosa participación de la edición del año 2010 en Sudáfrica, donde La Roja se coronó como campeona del Mundo por primera vez en su historia. España, por tanto, tratará de conseguir su segunda estrella mundialista.