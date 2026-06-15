MUNDIAL 2026

España - Cabo Verde, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026 y el debut de la Selección

La Selección inicia el camino hacia su segunda estrella con el primer partido de la fase de grupos ante Cabo Verde que se disputa en Atlanta.

Sergio Ruiz de Gopegui

Madrid |

España - Cabo Verde, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026 y el debut de la Selección
España - Cabo Verde, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026 y el debut de la Selección | Onda Cero

En directoActualizado a las

Marc Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid

Apenas unas horas antes de disputar este encuentro inicial, el Real Madrid emitía un comunicado en el que confirmaba el fichaje del lateral español Marc Cucurella para las próximas seis temporadas.

Los aficionados españoles llegan al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Los aficionados españoles comienzan a llegar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para acompañar a la selección española en su esperado debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

España, bajo el cartel de favorita y vigente campeona de Europa

La selección española llega a esta competición como una de las selecciones favoritas a alzarse con el trofeo mundialista. España es la actual Nº2 del Ranking Mundial de la FIFA, únicamente superada por la selección argentina, vigente campeona del Mundo. La Roja también inicia su aventura tras haberse proclamado como campeona de Europa el pasado año 2024.

Las señales que dicen que España ganará el Mundial

Existen varios hechos que se repiten respecto al año 2010 que invitan a pensar que España volverá a tocar la gloria. La fecha de inicio del torneo, Sudáfrica y México inaugurando la competición, Shakira volviendo a ser la voz de la canción oficial del Mundial…

Estas son las señales que dicen que España ganará el Mundial

En el Mundial de 2022, La Roja cayó en octavos ante Marruecos

La era Luis Enrique dio por finalizada tras la participación de la Selección Española en el pasado Mundial 2022 celebrado en Qatar. La Roja llegó hasta la ronda de octavos de final, en la que cayó derrotada en la tanda de penaltis ante la federación de Marruecos.

Una derrota que acabó colocando a Luis de la Fuente al frente de la selección, quien consiguió alzarse con el título de la Nations League en el 2023 y con la Eurocopa en el 2024.

España lleva 16 años sin pasar de octavos de final

La Selección Española lleva cuatro ediciones del Mundial sin avanzar más allá de los octavos de final. La última vez que logró sobrepasar esta barrera fue allá por el año 2010, en aquella mágica entrega en la que La Roja se alzó con el campeonato mundialista por primera, y de momento, única vez en su historia.

El último debut de la Selección en un Mundial, el mejor de su historia

En el Mundial del año 2022 disputado en Qatar, la Selección Española inició su andadura arrasando ante Costa Rica tras un contundente 7 a 0, suponiendo la mayor goleada de los españoles en la historia de esta competición.

En aquel encuentro golearon Dani Olmo, Marco Asensio, Ferrán Torres por partida doble, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.

Ya conocemos el once de España con Gavi como principal novedad

El once de España será el siguiente: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cururella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferrán. Sorprende Luis de la Fuente con la presencia de Gavi en el lugar de Baena, y mantiene en el banquillo a figuras como Lamine Yamal o Nico Williams.

Alineación de España hoy contra Cabo Verde en el Mundial: debuta la selección

¿Por qué hay 48 selecciones en este Mundial?

La presencia de algunas selecciones que nunca han participado en un Mundial, como es el caso de Cabo Verde o de otras federaciones como Curazao, Jordania y Uzbekistán, está directamente relacionada con la iniciativa de la FIFA de ampliar el cupo de participantes a 48 selecciones.

¿Por qué en este Mundial hay 48 equipos?

Cabo Verde debuta como selección mundialista

España debutará en este Mundial ante Cabo Verde, una selección que nunca había participado en la mayor competición de selecciones del planeta. Los Tiburones Azules llegan por primera vez a esta cita tras haber eliminado a federaciones como Camerún en su fase clasificatoria.

¡Comienza el camino de España hacia su segunda estrella!

La Selección Española arranca este lunes su participación en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México con la intención de replicar la exitosa participación de la edición del año 2010 en Sudáfrica, donde La Roja se coronó como campeona del Mundo por primera vez en su historia. España, por tanto, tratará de conseguir su segunda estrella mundialista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer