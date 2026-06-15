Qué partidos tiene España en la fase de grupos: 'La Roja' debuta hoy contra Cabo Verde

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de arrancar. La selección española certificó la que será su 17ª participación en esta competición tras haber quedado en primera posición en el grupo clasificatorio. El sorteo de grupos ha deparado que el combinado entrenado por Luis de la Fuente quede enmarcado en el grupo H, junto con las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

El debut mundialista de Cabo Verde

El primer compromiso con el que se estrenará la selección española en esta nueva edición del Mundial supondrá un enfrentamiento inédito en la historia de esta competición. Por primera vez en su historia, Cabo Verde participará en la máxima competición a nivel de selecciones, y realizará su debut ante España.

Ambas selecciones se verán las caras por primera vez en su historia. El conjunto caboverdiano no ha sido admitido como federación hasta 1982, y de hecho, tan solo ha disputado doce encuentros ante selecciones europeas, sumando un total de cinco victorias, seis empates y tan solo una derrota contra equipos de la UEFA.

Este primer encuentro de España tendrá lugar el 15 de junio a las 18:00 horas españolas en el estadio de Atlanta, y será la primera vez que se encuentren en el mismo terreno de juego.

Los choques ante Arabia Saudí se cuentan por victorias

El segundo partido que disputará el combinado español en la fase de grupos del Mundial 2026 será ante la selección de Arabia Saudí. Será la quinta ocasión en la que ambos conjuntos se verán las caras, y los precedentes no podrían ser más optimistas para los intereses de los de De la Fuente: cuatro choques que se saldaron con cuatro victorias.

El último enfrentamiento tuvo lugar en el Mundial del año 2006, hace 20 años, también en la fase de grupos que, casualmente, disputaron ambos conjuntos en el grupo H, al igual que sucederá en esta ocasión. En aquel choque, España ya se encontraba clasificada y jugó con numerosos suplentes. A pesar de ello, se llevó el encuentro por la mínima. Bajo las órdenes de Luis Aragonés, el combinado español logró vencer por 1-0 a Arabia Saudí con un solitario gol de cabeza del defensa Juanito.

Este segundo encuentro tendrá lugar el 21 de junio, nuevamente en el estadio Atlanta (Atlanta), y la misma hora que el compromiso ante Cabo Verde, a las 18:00 hora española.

Para cerrar el grupo, una selección dos veces campeona del mundo: Uruguay

El tercer encuentro que disputará España y con el que finalizará la fase de grupos será, a priori, el más complicado y el que probablemente decida al líder de este Grupo H. España se verá las caras contra Uruguay, selección que ha conseguido levantar el trofeo mundialista en dos ocasiones.

Los precedentes mundialistas entre ambas selecciones manifiestan la máxima igualdad posible: España y Uruguay se han visto las caras en dos ocasiones, cosechando dos empates.

El enfrentamiento más reciente de ambas selecciones en un Mundial se remonta al año 1950, en el partido previo al famoso "Maracanazo". Aquel encuentro, que acabó en un empate a dos, le dio el punto necesario a Uruguay para continuar en la lucha por el Mundial (aquella competición se decidió mediante una liguilla entre las cuatro mejores selecciones de cada grupo), en la que, contra todo pronóstico, acabaría venciendo a la anfitriona y favorita Brasil para conseguir adelantar a los cariocas en la clasificatoria final y bordar de esta manera su segunda estrella.

El choque más reciente en competición oficial fue en aquella Copa Confederaciones en la que la Selección Española participó como vigente campeona de Europa y del Mundo. En ese encuentro, España venció a Uruguay por dos goles a uno, con tantos de Pedro y Roberto Soldado, y por parte del conjunto americano, Luis Suárez se encargó de maquillar el resultado en los minutos finales.

Este tercer y último encuentro, que podría ser determinante para la disposición final del Grupo H, tendrá lugar el próximo 27 de junio a las 02:00 hora española, en el estadio Akron de Zapopan. En simultáneo, se disputará el otro enfrentamiento del grupo, Cabo Verde contra Arabia Saudita, a la misma hora.

España podría pasar de ronda incluso quedando tercera de grupo

Bajo el modelo actual de la Copa Mundial de la FIFA, los dos primeros clasificados de cada grupo tendrán asegurado un puesto en la primera ronda eliminatoria, que en esta ocasión arrancará desde los dieciseisavos de final por primera vez en su historia. Para completar los huecos restantes, los ocho mejores terceros de cada grupo también estarán presentes en esta primera ronda de eliminatorias.

Por tanto, la Selección Española podría dejar atrás esta fase de grupos y avanzar en su camino hacia la final incluso quedando en la tercera posición, aunque, para ello, deberá estar entre las ocho mejores terceras de grupo de un total de doce equipos. En caso de igualdad de puntos entre varios equipos se aplicarán distintos criterios de desempate en base a diferencias de goles, tarjetas amarillas, rojas y demás.