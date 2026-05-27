¿Por qué en este Mundial hay 48 equipos?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo una serie de novedades respecto a las anteriores ediciones. La más destacable y una de las más comentadas, es la decisión de elevar a 48 el número de equipos participantes en la fase final, lo que rompe con el formato de 32 elecciones que se ha mantenido vigente desde Francia 1998 hasta Qatar 2022.

Este incremento de 16 equipos adicionales no solo altera, claro está, el número de participantes, sino que rediseña por completo la logística y el calendario del torneo (más grupos, más rondas, más partidos…). Pero ¿cuáles han sido los motivos que han impulsado este cambio tan drástico?

La ansiada democratización de Infantino

Esta expansión del Mundial a 48 equipos es la piedra angular del proyecto de Gianni Infantino desde su llegada a la presidencia de la FIFA en febrero del año 2016. Tras suceder a Sepp Blatter en el cargo, arrancó su promesa de abrir las puertas del torneo más prestigioso a más naciones.

El mismo Infantino, hace más de diez años, proponía esta visión que partía de una necesidad de "diseñar el Mundial del siglo XXI". El objetivo principal era que más países "pudieran soñar" con participar en la competición a nivel de selecciones más importante del mundo.

Para el máximo mandatario, el futbol deja de ser un "coto privado limitado exclusivamente a Europa y América Latina", abogando por una mayor inclusividad global. De esta manera, selecciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán han podido clasificarse por primera vez a una Copa Mundial.

Rentabilidad económica para los clubes

En el plano económico, esta ampliación del número de integrantes también supone un aumento en la rentabilidad de las selecciones participantes. El Consejo de la FIFA ha aumentado la asignación económica en un 15% más, lo que arroja una cifra total de 871 millones.

Por tanto, los recursos aumentarán de la siguiente manera:

Subvención por preparación: El fondo destinado a los gastos logísticos y de concentración de cada equipo aumenta de 1,5 millones a 2,5 millones de dólares por selección clasificada

El fondo destinado a los gastos logísticos y de concentración de cada equipo por selección clasificada Premio por clasificación: El incentivo base por participar en la fase de grupos se eleva de 9 millones a 10 millones de dólares por selección clasificada.

El incentivo base por participar en la fase de grupos por selección clasificada. Programa de Ayudas a Clubes de FIFA: Además de los premios por rendimiento deportivo según se avance de ronda, los clubes que cedan a sus jugadores para este compromiso también serán recompensados económicamente.

Un formato más competitivo

Como se ha mencionado anteriormente, la incorporación de estos 16 equipos adicionales a los 32 convencionales supone que, por primera vez en la historia, se deba disputar la ronda de dieciseisavos de final. Lo que añadirá un plus de dificultad a aquel equipo que quiera alzarse con la codiciada copa del mundo.

De esta manera, junto con los tres partidos de fase de grupos que deberán disputar todos y cada uno de los 48 equipos participantes, podrán sumar hasta cinco enfrentamientos más en caso de ir avanzando rondas hasta la final. Por tanto, los equipos finalistas disputarán ocho encuentros en total.