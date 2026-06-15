La guía para no perderte nada de España en el Mundial 2026

Se acabó la espera. Quedan apenas unas horas para dar el pistoletazo de salida al debut de España en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ya son varias las selecciones que han disputado su primer encuentro, donde la tensión y la emoción han brillado a partes iguales.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta el Mundial 2026 con esperanza y confianza, sabiendo que está en sus manos hacerse con la segunda estrella del pecho. Dentro del grupo H, la selección española se cruzará con países como Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, que pelearán por hacerse con un puesto en los dieciseisavos de final.

Tres partidos clave

El primer encuentro que disputará 'La Roja' será este lunes 15 de junio a las 18 horas, frente a la selección de Cabo Verde. Aparentemente, este será el encuentro más asequible para la selección, por lo que conseguir los tres puntos es fundamental para encaminar la clasificación a la siguiente ronda. El escenario escogido es el Atlanta Stadium.

El segundo partido será contra Arabia Saudí el próximo domingo 21 de junio a las 18 horas, que ya consiguió dar la sorpresa el pasado Mundial, el cual disputó como anfitrión, al vencer a Argentina en su debut. Por lo tanto, es importante no confiarse ante una selección aparentemente menor, pero que ya ha demostrado que es capaz de poner en un aprieto a cualquiera. El encuentro se disputará también en Atlanta.

El tercer y último partido de fase de grupos será frente a Uruguay el próximo sábado 27 de junio a las 2 de la madrugada. La selección entrenada por el 'Loco' Bielsa promete dar guerra para evitar quedar segunda en el grupo y enfrentarse a un rival mayor, por lo que este partido se antoja como uno de los más decisivos. En juego estará la primera plaza del grupo, que evitaría hasta la final a equipos como Brasil, Argentina, Portugal o Inglaterra (si también son primeros de grupo) hasta la final. En caso de ser segunda de grupo, podría enfrentarse a Argentina en dieciseisavos. Disputarán el encuentro contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Las estrellas a seguir

La gran referencia ofensiva vuelve a ser Lamine Yamal, convertido ya en una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial. A su alrededor, España cuenta con una columna vertebral de primer nivel formada por nombres destacados como Rodri, Pedri o Nico Williams, pero hay mucho más detrás.

Si por algo se ha caracterizado la selección española es por su fuerte unión como grupo, donde aparecen otros nombres importantes como Fabián, Dani Olmo, Oyarzabal o Marcos Llorente. En portería, el debate estará entre Unai Simón, habitual bajo palos; David Raya, portero campeón de la liga inglesa y subcampeón de la Champions League; y Joan García, zamora de Primera División con el FC Barcelona y para muchos, merecedor de la titularidad.

Se echarán de menos nombres que han ido convocados con la selección estos últimos meses, como es el caso de Fermín. Atrás quedan también jugadores que apenas han jugado esta temporada por lesión, como es el caso de Dani Carvajal, uno de los capitanes durante la pasada Eurocopa.

En busca de la segunda estrella

España está más que preparada para pelear hasta el final por alzarse con su segundo trofeo mundialista, especialmente tras levantar la Eurocopa en 2024 ante Inglaterra. El equipo de Luis de la Fuente confía en sus posibilidades y se ve capaz de competir con grandes rivales, como Argentina, Francia o Brasil, que también parten como favoritas.

La selección española se concentrará en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en el Estado de Tennessee. Aquí tendrá el campo base durante la primera fase del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y utilizará las instalaciones de Baylor School como centro de entrenamiento.

Estas instalaciones de alto rendimiento deportivo están catalogadas como una de las mejores de Estados Unidos, a la altura de toda una campeona de Europa.