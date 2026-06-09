Las grandes estrellas de España que nunca jugaron un Mundial

Vestir la camiseta de la Selección Española en la categoría absoluta es un privilegio que pocos jugadores llegan a alcanzar. De hecho, hay algunos que nunca llegaron a vestirla, a pesar de hacer méritos de sobra para ello. Si bien, las circunstancias se lo impidieron y, a día de hoy, ya es imposible que lo hagan porque están retirados del fútbol profesional.

Mikel Arteta

El flamante entrenador del Arsenal y uno de los nombres más de moda del fútbol actual por conquistar la Premier de este año nunca llegó a jugar con la Selección Española. Arteta jugó en el Barça, PSG, Rangers, Real Sociedad y Everton, siendo pieza clave en el juego. Disputó 552 partidos en total y marcó 75 goles. En 2009, en su mejor momento, se lesionó de la rodilla.

Gabi

El eterno capitán del Atlético de Madrid nunca jugó en la categoría absoluta de la selección. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el Atlético de Madrid y consiguió seis títulos. Disputó más de 600 partidos antes de retirarse en 2022. A pesar de ser un referente y una pieza clave en el conjunto colchonero, nunca jugó con la selección.

Oleguer Presas

El caso de Oleguer Presas, defensa del Barça y del Ajax, es bastante especial. Nunca jugó con la selección no porque no fuera convocado, sino porque se negó por sus ideales. Recibió la llamada de Luis Aragonés en 2006, pero pidió no ser convocado. "Fui a esa concentración porque me obligaron. Es una aberración que te impongan una sanción por no ir con la Selección", dijo en una entrevista.

Cani

El mediocentro del Real Zaragoza nunca recibió la llamada del combinado nacional. Pasó prácticamente toda su carrera deportiva en el Real Zaragoza, donde era titular indiscutible. Jugó 318 partidos en Primera División y ganó una Copa del Rey y dos Supercopas de España. A pesar de que fue convocado una vez, nunca debutó. Su mejor momento de forma coincidió con la edad de oro de la Selección y nunca tuvo hueco.

Martín Montoya

El lateral derecho del Barça nunca llegó a debutar con la selección. Tiene nueve títulos en su haber, entre ellos tres Ligas y una Champions, todos con el equipo culé. En su mejor etapa fue suplente de Dani Alves, lo que limitó su visibilidad y proyección. Pasó después por el Valencia, el Real Betis y el Inter de Milán, donde terminó su carrera profesional.

Patxi Puñal

El jugador que más partidos ha jugado con la camiseta de Osasuna. Un ídolo en El Sadar que jugó más de 500 partidos con el club de su vida y que solo vistió otra camiseta en su carrera, la del Leganés durante las dos temporadas que estuvo cedido. Sin embargo, el 10 de Osasuna nunca recibió la llamada de la selección española.

Albert Lopo

El catalán jugó más de 400 partidos con el Espanyol, club en el que debutó en 1998. También pasó por las filas del Deportivo de la Coruña y del Getafe. Aunque fue convocado en 2006 por Luis Aragonés para un partido contra Rumanía, nunca llegó a debutar con la Selección.

El singular caso de Andrés Palop

El histórico portero del Sevilla, Valencia y Villarreal formó parte de la histórica plantilla de la selección que conquistó la Eurocopa de 2008. Sin embargo, Palop no disputó ni un solo minuto en todo el torneo y, lo que es más destacable, no disputó ni un solo minuto con la selección. Es decir, tiene un título con el combinado nacional sin haber jugado nunca un minuto de manera oficial.