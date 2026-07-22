La contundente respuesta de Scaloni a las teorías sobre la derrota de Argentina ante España: "No puedo creer lo que me estás preguntando"

Han pasado varios días desde la histórica victoria de la selección española en la final de la Copa del Mundo ante Argentina, y todavía son numerosos los aficionados albicelestes que, lejos de asumir la superioridad de una España que dominó el encuentro de principio a fin, continúan sosteniendo diversas teorías conspiranoicas sobre supuestos factores externos que habrían condicionado el rendimiento de su equipo.

En medio de este clima de especulaciones, el técnico Lionel Scaloni ha optado por aportar algo de cordura para frenar cualquier tipo de excusa surrealista tras la derrota cosechada el pasado domingo.

Muchas de estas sospechas parten de un vídeo grabado en el túnel de vestuarios del MetLife Stadium antes de que la selección albiceleste saltase al terreno de juego, en el que se escuchaba a Lionel Messi pedir a sus compañeros "olvidarse de todo".

Atendido por los medios de comunicación argentinos desde su propio vehículo, Scaloni arrancó marcando distancia con cualquier entorno virtual, aclarando que "no sé, no veo redes, chichos".

Al ser preguntado de manera directa por presuntas presiones externas o conflictos internos, el técnico no ocultó su asombro: "no puedo creer lo que me estás preguntando", y respondió con contundencia ante lo surrealista de este planteamiento: "ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado, chicos, de verdad".

Lejos de buscar excusas, el de Santa Fe ensalzó el trabajo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente: "perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda".

Dudas sobre su futuro y los expedientes de la FIFA

En estas declaraciones, el seleccionador también sembró dudas sobre su continuidad al frente del combinado sudamericano: "lo más importante siempre es la selección, no quién se haga cargo, esté yo o no".

Por último, al ser preguntado sobre las posibles investigaciones disciplinarias abiertas por la FIFA, tanto por los altercados producidos al terminar la final como por la polémica pancarta sobre las Islas Malvinas exhibida tras vencer en semifinales a Inglaterra, Scaloni aseguró no tener conocimiento alguno al respecto.