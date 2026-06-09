Estos son los máximos goleadores de España en los Mundiales

La selección española tratará de hacerse con la segunda estrella de su escudo, tras conseguir su primer Mundial hace ya 16 años. Enfrente, selecciones de alto calibre como Francia, Brasil o Argentina, que lucharán por añadir una Copa del Mundo más a sus vitrinas.

En la delantera brillarán nombres como Lamine Yamal o Nico Williams, quienes poseen un olfato goleador que puede ser clave para conseguir el título. Históricamente, 'La Roja' ha tenido un nueve que ha servido de referencia para el equipo; en esta ocasión, serán Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias los encargados de marcar la diferencia de cara a portería.

¿Quiénes son los máximos goleadores de España?

David Villa: 9 goles

David Villa celebrando el gol frente a Chile en el Mundial 2010. | Getty Images

El guaje cuenta con tres mundiales a sus espaldas y es considerado uno de los artífices de la época dorada de la selección española. Su actuación más destacada se dio en el Mundial 2010, cuando España se alzó con la ansiada Copa del Mundo ante Holanda.

En el camino a la final, David Villa fue decisivo contra Honduras, Chile, Portugal y Paraguay, igualando así al máximo goleador del torneo: Thomas Muller.

Emilio Butragueño: 5 goles

Emilio Butragueño celebrando un gol contra Dinamarca. | Getty Images

Butragueño llegó a disputar dos mundiales (1986, 1990) con la selección española. El primero de ellos consiguió anotar hasta cinco tantos, lo que le valió el pase a España a cuartos de final, siendo eliminado en penaltis ante Bélgica. En contraposición, se encuentra el Mundial de Italia de 1990, que no consiguió marcar ningún gol y España fue eliminada en octavos de final ante Yugoslavia.

Cabe destacar que cuatro de los cinco goles que marcó en el Mundial del 86 los anotó en un solo partido. Fue en octavos de final contra Dinamarca, firmando así una actuación estelar para el recuerdo.

Fernando Hierro: 5 goles

Fernando Hierro anotando un tanto de penalti en el Mundial 2002. | Getty Images

Fernando Hierro fue uno de los futbolistas más completos de la historia de España, y su aportación en los Mundiales refleja su versatilidad, especialmente desde la defensa con llegada al gol. Marcó cinco tantos repartidos en cuatro Copas del Mundo, destacando su capacidad para convertir penaltis y su presencia en jugadas a balón parado.

Aunque no era delantero, su peso ofensivo fue clave en los años 90 y principios de los 2000. Su longevidad en el torneo lo convierte en uno de los líderes históricos de la selección en este escenario. De hecho, se convirtió en el sustituto de Julen Lopetegui en su adiós repentino, entrenando así a la selección en el Mundial de 2018 en Rusia.

Fernando Morientes: 5 goles

Fernando Morientes celebra uno de sus goles en el Mundial 2002 junto a Luis Enrique, Carles Puyol y Rubén Baraja. | Getty Images

Fernando Morientes destacó como un delantero puro de área con gran instinto goleador, especialmente en los Mundiales de 1998 y 2002. Sus 5 goles se distribuyen en ambas ediciones, con especial protagonismo en Corea y Japón 2002, donde fue una de las referencias ofensivas de España.

Su juego aéreo, oportunismo y capacidad de definición le hicieron un atacante muy fiable en torneos cortos. Aunque no fue siempre titular indiscutible, su eficacia en momentos clave fue notable.

Raúl González: 5 goles

Raúl González celebrando su gol ante Sudáfrica en el Mundial 2002. | Getty Images

Raúl González, uno de los iconos del fútbol español, participó en tres Mundiales (1998, 2002 y 2006) y anotó 5 goles en total. Su rendimiento fue más irregular de lo esperado en torneos internacionales, aunque dejó momentos importantes como su gol ante Japón en 2002 o su liderazgo ofensivo en distintas fases.

En conjunto, el legado mundialista de Raúl no se define tanto por la cantidad de goles como por su papel de transición histórica. Fue el líder de la última España antes de la élite y el puente hacia la selección campeona posterior.

Estanislao Basora: 4 goles

Imagen de archivo de Estanislao Basora. | Getty Images

Estanislao Basora fue una de las grandes figuras de España en el Mundial de 1950 de Brasil. Sus 4 goles en ese torneo lo convierten en uno de los máximos anotadores históricos de la selección en Mundiales, en una época en la que España sorprendió alcanzando el cuarto puesto.

Se trataba de un jugador de banda con gran desborde y capacidad goleadora, siendo clave en una de las mejores actuaciones tempranas de la selección en la Copa del Mundo.

Telmo Zarra: 4 goles

Telmo Zarra, autor de 4 goles con la selección española. | Getty Images

Al igual que Basora, Telmo Zarra llegó a marcar cuatro goles en el Mundial de 1950 disputado en Brasil. El jugador, que da nombre al trofeo que se le entrega al máximo goleador español de LaLiga, tuvo una aportación internacional decisiva en la mejor actuación mundialista de España hasta entonces.

Delantero potente, con gran instinto en el área, fue un referente ofensivo en el Athletic Club y también en la selección. Su impacto en Brasil 1950 sigue siendo uno de los hitos clásicos de la selección.

Míchel: 4 goles

Míchel González peleando un balón a un jugador de Yugoslavia. | Getty Images

El icónico delantero del Real Madrid también ocupa un puesto en el top, y también lo hace con cuatro goles. Anotó todos ellos en el Mundial de 1990, mientras que en el Mundial de 1986 no llegó a marcar ningún gol. Hay que destacar que tres de los cuatro goles fueron en el partido contra Corea del Sur.

Su capacidad para llegar desde segunda línea, su golpeo de balón y su visión ofensiva lo hicieron muy peligroso en ese torneo. Aunque no mantuvo esa producción en otros mundiales, su actuación en Italia 1990 fue una de las más destacadas de su carrera internacional.

Fernando Torres: 4 goles

Fernando Torres haciendo la mítica celebración del arquero, en el Mundial 2006. | Getty Images

Icono de toda una generación de futbolistas españoles, El Niño cuenta con cuatro tantos a sus espaldas en la historia de los mundiales. Tres de ellos los metió en 2006, mientras que el cuarto lo anotó en el Mundial de 2014. Entre medias, el Mundial de Sudáfrica, donde no marcó ningún gol.

Con una carrera exitosa en clubes como el Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea, Torres se convirtió en un ídolo de todos los españoles al marcar el gol en aquella final de la Eurocopa 2008 contra Alemania. De esta forma, se daría paso a una época gloriosa, consiguiendo la gesta de ganar dos Eurocopas seguidas y un Mundial.