Qué le dijo la princesa Leonor a Ferran Torres en el recibimiento en la Zarzuela tras ganar el Mundial

Siguen saliendo a la luz divertidos momentos que dejó la celebración de la selección española de fútbol tras conquistar el Mundial 2026. En una intensa jornada, la plantilla española llegó a Madrid para hacer las protocolarias paradas en diversos lugares, como suele ser habitual en una celebración de este tipo por todo lo alto.

En primer lugar, los jugadores acudieron al Palacio de Moncloa. Después de ser recibidos por Pedro Sánchez y asistir a un acto con público cerrado, jugadores y cuerpo técnico partieron hacia Zarzuela, donde la Familia Real esperó a los jugadores para realizar el saludo de protocolo.

El comentado momento entre Leonor y Ferran Torres

Dicho saludo dejó uno de los momentos más comentados de la celebración de España, que ocurrió cuando Ferran Torres llegó hasta la princesa Leonor, que quiso bromear con el autor del gol en la final. "¿No te ibas a rapar el pelo?", le preguntó entre risas Leonor a Ferran, que respondió con un escueto: "No, no".

La pregunta viene después de que el propio Ferran prometiese que, en caso de ganar el Mundial, se iba a rapar. No parece que vaya a cumplir su promesa a tenor de su respuesta a la princesa Leonor.

Autor del gol de la final... y viral por la gorra 'a lo Trump'

Ferran Torres ha sido objeto de muchos comentarios en las redes sociales desde que marcara el decisivo gol en la final del Mundial. Su tanto en la prórroga ante Argentina para darle el trofeo a la Selección le puso en el foco.

Además del comentado momento con Leonor en Zarzuela, el delantero también ha llegado incluso a provocar una reacción de la Casa Blanca después de aparecer en la rúa en el autobús con una gorra roja en la que se podía leer 'Make Spain Great Again'.

La gorra se basaba en la adaptación del lema político de Donald Trump, el movimiento MAGA (Make America Great Again). Al ver a Ferran con este accesorio, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios. Uno de ellos, el de la propia Casa Blanca: "Todo el mundo quiere subirse a la ola".