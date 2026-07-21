Sumar carga contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda: "Acapara ya 20 viviendas"

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes, 21 de julio, contra el delantero de la selección española de fútbol Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión.

El también diputado de Compromís ha felicitado, en la rueda de prensa, a la selección por su reciente triunfo en el Mundial de Fútbol y ha hecho un repaso de las cosas que han cambiado entre el Mundial de 2010, cuando también ganó España, y el de 2026.

Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de manera notable. Así, mientras que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, actualmente por ese precio no alcanza ni para una sola habitación en un piso compartido, que tiene un precio medio de 550 euros.

En ese punto, el diputado ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes". Una de ellas, a su juicio, es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya veinte viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

La empresa de Ferrán Torres

Con tan solo veintiséis años, Ferrán Torres cuenta con un importante patrimonio inmobiliario a través de Eleven Future Invest S.L. Esta sociedad se centra en la adquisición, reforma, alquiler y venta de inmuebles, lo que le permite generar ingresos de forma paralela a su sueldo como futbolista o a los contratos de patrocinio.