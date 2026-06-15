Por qué no juega Lamine Yamal con España como titular ante Cabo Verde

Lamine Yamal no es titular en el estreno de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde. El extremo del Barcelona, una de las grandes estrellas de la selección de Luis de la Fuente, comenzará el encuentro desde el banquillo pese a haber completado su recuperación de la lesión muscular con la que llegó a la concentración.

El seleccionador español ya había adelantado en la víspera que ni Lamine Yamal ni Nico Williams formarían parte del once inicial. Ambos futbolistas han superado sus respectivos problemas físicos y llevan varios días entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros, pero el cuerpo técnico ha optado por una incorporación progresiva a la competición.

"Lamine Yamal está en perfectas condiciones de jugar mañana. 90 minutos no, pero sí para participar en base al momento del partido", explicó Luis de la Fuente antes del encuentro.

El atacante azulgrana no compite desde el pasado 22 de abril y España quiere evitar cualquier riesgo en el inicio del torneo. El objetivo es que tanto él como Nico Williams, que tampoco será titular, sumen minutos durante el partido para recuperar sensaciones de cara a los próximos compromisos del Mundial.

La ausencia de Lamine Yamal en el once no es la única novedad de España. Gavi entra de inicio en lugar de Álex Baena en un equipo que mantiene la confianza en Unai Simón bajo palos.

El once titular de España para enfrentarse a Cabo Verde está formado por: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

Por su parte, Cabo Verde sale con Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.

La gran incógnita ahora es cuánto tiempo tendrán sobre el césped Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos son piezas fundamentales para Luis de la Fuente y España necesita recuperar cuanto antes su mejor versión para afrontar con garantías el resto del Mundial.