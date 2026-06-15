Alineación de España hoy contra Cabo Verde en el Mundial: Gavi, la gran sorpresa en el once

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Ambos iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares. Ya se entrenan con el grupo, pero la idea de Luis de la Fuente y su cuerpo técnico es no correr ningún riesgo, ya que el foco está puesta a largo plazo.

Es el Mundial más largo de la historia, con la final el 19 de julio en Nueva Jersey, a la que aspira llegar España. Un objetivo que no esconde la expedición española.

Llega como campeona de Europa y entre las favoritas. Los ojos miran a España en este Mundial, a pesar de que, desde que consiguió la primera estrella, en Sudáfrica 2010, no ha logrado pasar ninguna eliminatoria.

En Brasil 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en Rusia 2018 en octavos ante la anfitriona y en Qatar 2022 de nuevo en esa ronda frente a Marruecos. Tres decepciones consecutivas. Del muro de cuartos al muro de las eliminatorias. Una losa que España aspira a quitarse con Luis de la Fuente al mando.

El seleccionador de España no ha caído en ningún torneo antes de semifinales, desde que entró a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un balance de seis finales -tres en categorías inferiores y tres en absoluta- con cuatro títulos -Juegos Mediterráneos, Europeo sub-21, Liga de Naciones y Eurocopa-, una medalla de plata olímpica en Tokio 2020 y un subcampeonato de la última Liga de Naciones.

Con estos éxitos en la mochila, España llega al torneo con un bloque consolidado, en el que Unai Simón apunta a titular para acabar con el debate de la portería y Ferran Torres y Alex Baena sustituirán de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, respectivamente, por los extremos.

Enfrente tendrá a una selección que tiene una cita con la historia. Cabo Verde, el rival más débil del grupo H y el más inexperto en una gran cita, disputará su primer encuentro en una Copa del Mundo. El pequeño archipiélago africano, con poco más de 500.000 habitantes, se prepara para cumplir con un sueño que inició con una fase de clasificación inmaculada y sorprendente.

Alineación de la Selección Española

Salen de inicio Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Gavi, Oyarzabal y Ferrán.

Alineación oficial de la Selección Española ante Cabo Verde | Onda Cero

Se acabó el debate en la portería

Debuta España en este Mundial de 2026 y algunas de las grandes dudas empiezan a resolverse. El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha optado por Unai Simón en la portería para comenzar la andadura en el torneo. Se acaba así un debate que ha girado entorno a España en las últimas semanas, donde se especulaba con una posible entrada al once titular de David Raya.

Salvo sorpresa, Unai es el elegido para ocupar la portería de la selección para este Mundial, dejando a un lado a David Raya y Joan García, que tendrán que esperar su oportunidad.

Gavi, otra de las sorpresas

Otro de los futbolistas que sorprende en esta primera alineación de la selección es la entrada de Gavi. El jugador del F.C. Barcelona partirá de inicio ante Cabo Verde con la gran duda de si formará línea de cuatro con Fabián, Pedri y Rodri en el centro del campo o, de lo contrario, partirá escorado a la banda pero participando mucho por dentro.

Una baza que el seleccionador no se quiere guardar y ya emplea en este primer encuentro del torneo. Su energía y su garra aportarán algo distinto al equipo en este debut de España ante Cabo Verde.