Las señales que dicen que España ganará el Mundial: todas las coincidencias con 2010

Comienza la cuenta atrás para que la selección española debute en el Mundial de 2026. Las esperanzas de todo un país están puestas en una selección que viene de ganar la Eurocopa de 2024 completando un torneo prácticamente insuperable. Sin embargo, el gran desafío para los de Luis de la Fuente será conquistar la Copa del Mundo, considerado el mayor campeonato de selecciones.

El reto es complejo, pero existen varias coincidencias respecto al Mundial de 2010 que alimentan las esperanzas de los más supersticiosos. Ambos Mundiales comparten similitudes que invitan a pensar que España se coronará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Para muchos, será mera casualidad. Para otros, una señal de que la selección está destinada a algo grande. Sea como fuere, lo cierto es que los más creyentes tienen la excusa perfecta para soñar y agarrarse a un momento histórico para el país: la segunda estrella.

Estas son todas las coincidencias con el Mundial de 2010

España es una de las grandes favoritas para llevarse el Mundial. El combinado de Luis de la Fuente cuenta con una de las mejores plantillas del torneo, por lo que las posibilidades de alcanzar la gloria son muy altas. Sin embargo, más allá de lo deportivo, los aficionados españoles tienen más motivos para ilusionarse.

Y es que para este Mundial de 2026 se han producido o se van a producir una serie de coincidencias que recuerdan a aquel gran año en Sudáfrica. La primera de las similitudes tiene que ver con la fecha en la que arrancó aquel torneo en 2010. El 11 de junio, el balón echó a rodar en Johannesburgo, el mismo día que lo hará en México en este Mundial.

No suficiente con coincidir la fecha, también lo hacen los dos equipos que inauguran el campeonato. Sudáfrica y México volverán a ser los protagonistas, algo que rara vez ocurre en la historia de los Mundiales. Y por último, la canción oficial del torneo. En aquel entonces, Shakira entonó el famoso Waka Waka (This Time for Africa) que tan buenos recuerdos trae a la Roja. En este 2026, Shakira vuelve a ser la voz oficial a través de su canción "Dai Dai".

Otras casualidades que recuerdan la gloria

No obstante, fuera de lo que tiene que ver con sucesos del torneo, aparecen otras casualidades. Y es que en aquel año, y después de una temporada en blanco, Mourinho firmaba por el Real Madrid para ser su entrenador para las próximas campañas, algo que vuelve a suceder 16 años después.

También se produjo un suceso relacionado con el mundo del fútbol, pero que afectaba a otro club. El Atlético de Madrid lograba alcanzar la final de la Copa del Rey, pero no fue capaz de superar al Sevilla. 16 años después, los rojiblancos repitieron el mismo escenario, pero esta vez cayendo ante la Real Sociedad.

Son muchas las coincidencias que llevan a pensar que el destino quiere a la selección española en lo más alto del fútbol. A falta de pocos días para que el conjunto de Luis de la Fuente debute en el Mundial, la ilusión comienza a crecer entre los aficionados, que esperan que todas estas señales sirvan para algo especial: ganar el segundo Mundial de nuestra historia.