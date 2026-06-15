Quién es Adham Makhadmeh, el árbitro del España vs Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026

España inicia su camino en el Mundial de 2026 esta tarde ante Cabo Verde. Un encuentro que será dirigido por un colegiado que nunca ha arbitrado a la selección española, por lo que su presencia será inédita. El jordano Adham Makhadmeh será el árbitro principal para el debut de España en el Mundial 2026 de este 15 de junio, y estará acompañado de sus compatriotas Mohammed Alkalaf y Ahmad Alroalle. Además, como cuarto árbitro estará el colombiano Andrés Rojas.

Será el primer Mundial para Makhadmeh, así como el primer encuentro entre ambas selecciones. A sus 39 años, el jordano dirigirá un partido capital para las aspiraciones de la selección española, que tiene como objetivo acabar como primera de grupo para después afrontar las eliminatorias.

Internacional desde el año 2013, Adham Makhadmeh es un habitual en la Liga Premier de Jordania. Sin embargo, su buen desempeño en la competición doméstica y en la nueva Copa Intercontinental de la FIFA le ha traído hasta el Mundial.

Ya pitó a la selección sub 21

El partido de España ante Cabo Verde será el primer encuentro arbitrado por el jordano a la Absoluta, pero el segundo para España. Y es que ya se encargó de dirigir en 2021 a la selección olímpica que, por entonces, dirigía también Luis de la Fuente. Aquel encuentro acabó con empate a cero entre España y Egipto en la fase de grupos.

Sus estadísticas

En los 18 partidos que ha dirigido esta temporada, el colegiado ha mostrado una media de 4′61 tarjetas amarillas, según reflejan los datos de BeSoccer. Entre los partidos más destacados se encuentran los dos que dirigió en la Champions League asiática de esta campaña, con un total de 12 amarillas.

Además, el jordano ha dirigido más de 55 partidos en esta competición, incluida la final de 2017 entre el Al-Hilal y el Urawa Red Diamonds. Además, a nivel de selecciones, el jordano formó parte de los árbitros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de la Copa del Mundo sub-20 de Polonia en 2019.