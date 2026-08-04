Adidas saca a la venta la camiseta de la selección española con las dos estrellas: precio y dónde comprarla

15 días después de la coronación de España en el Mundial, ha llegado el momento. Adidas ha sacado a la venta este martes la camiseta oficial de la selección española de fútbol con las dos estrellas bordadas encima del escudo. Tras vencer a Argentina en la gran final, España consiguió la segunda Copa del Mundo de su historia, algo que quedará marcado de por vida.

Se trata de una camiseta muy ansiada por los aficionados, que no veían el día en el que podrían hacerse con ella. Y es que el segundo Mundial de la selección ha desatado la euforia, con millones de personas esperando a su salida. En 2010, la selección colocó al país en lo más alto del fútbol. Ahora, 16 años después, España ha vuelto a brillar y se ha colocado como la principal referencia a nivel de selecciones.

Desde las 10:00 horas de este martes 4 de agosto, cualquier aficionado puede comprar la camiseta con las dos estrellas. Sin embargo, la gran pregunta que se hacen muchos es el precio que tiene el producto y dónde se puede adquirir esta joya.

Precios y donde comprar la camiseta

Desde este momento, la primera equipación de la selección española está disponible en los canales oficiales y en los principales distribuidores autorizados de Adidas. La camiseta se podrá comprar en tienda física o de manera online en la página web oficial de Adidas, y existe la versión niño, mujer y hombre.

Respecto a su precio oficial, la camiseta con las dos estrellas bordadas cuenta con un coste total de 100 euros para adultos y 75 euros para niño. Además, las tallas van desde la XS hasta la XXL, mientras que la versión infantil está disponible desde la talla 128 hasta la 176.

Asimismo, existe una versión llamada "Authentic", es decir, idéntica a la que vistieron los futbolistas en la final, y alcanza los 150 euros en versión de manga corta.

Los dos detalles de la nueva camiseta

La nueva camiseta cuenta con dos detalles diferentes a la primera versión previa al Mundial. En este caso, se trata del mismo modelo con la que España ganó la Copa del Mundo en Nueva York, pero cuenta con dos novedades importantes: la segunda estrella bordada encima del escudo (representando los dos Mundiales que ganó España, los de Sudáfrica 2010 y el actual), así como un parche dorado en la zona central que acredita que la Roja es la vigente campeona.

Además, Adidas ha acompañado el lanzamiento con una colección especial de campeones que abarca sudaderas, ropa de entrenamiento y camisetas conmemorativas.