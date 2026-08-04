Así serán las nuevas normas para el fútbol español: menos pérdidas de tiempo y adiós al doble toque en los penaltis

La temporada 2026/2027 de LaLiga EA Sports está cerca de arrancar y los equipos ya se preparan para la primera jornada de liga. Será a partir del 15 de agosto cuando la competición doméstica comience, y no verá su fin hasta el 24 de mayo de 2027.

Sin embargo, esta nueva temporada comenzará con una serie de novedades que afectarán a su normal desarrollo. Y es que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes las nuevas reglas de la competición que entrarán en vigor este año.

El reglamento incluye una serie de modificaciones que ya fueron puestas en marcha en el Mundial 2026 y que ahora, después de haber comprobado su funcionamiento, serán aplicadas en el fútbol español. El objetivo de estas nuevas normas no es otro que eliminar al máximo las pérdidas de tiempo y aclarar algunas de los artículos que más confusión han generado en los últimos años.

Estos son los cambios anunciados por el CTA

Los cambios anunciados por el CTA tratan de actualizar la normativa del juego y mejorar el deporte. Uno de los objetivos que se persigue es el de reducir al mínimo las pérdidas de tiempo de los futbolistas sobre el terreno de juego, algo que lleva presente en el fútbol toda la vida.

Para ello, una de las normas modificadas tiene que ver con las sustituciones. A partir de ahora, el jugador que va a ser sustituido debe abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos desde que se muestra el cartel de sustitución. De lo contrario, el sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto en tiempo real desde la reanudación del juego.

Por otro lado, las lesiones fingidas de los porteros también se pagarán caras. La nueva norma establece que, si un partido se detiene por una lesión del portero, el entrenador deberá designar de inmediato a un jugador de campo para que abandone el terreno, quien deberá permanecer fuera un mínimo de un minuto tras la reanudación del juego. Si el entrenador no elige a nadie en los primeros 10 segundos desde que el árbitro autoriza la asistencia médica, será el propio capitán del equipo quien salga automáticamente del campo. No obstante, a esta norma aparecen tres excepciones:

Cuando la lesión del portero proviene de una falta y requiere atención inmediata.

Cuando se produce un choque entre el guardameta y un jugador de campo.

Cuando el portero está sangrando.

No habrá más demoras en saques de puerta y saques de banda

Otra de las medidas contra las pérdidas de tiempo afectará a los saques de banda y saques de puerta. El árbitro podrá sancionar por perder tiempo sacando de banda concediendo el mismo saque al equipo contario.

Respecto a los saques de puerta, si un equipo se excede del tiempo límite obtendrá como castigo un córner en contra. El colegiado pondrá en aviso al equipo correspondiente con una cuenta atrás de 5 segundos, y en caso de no cumplir con dicho tiempo, se resolverá con castigo al equipo rival.

Adiós al doble toque en los penaltis

Tras la polémica con el penalti de Julián Álvarez en Champions ante el Real Madrid en la temporada 2024-2025, el CTA ha decidido aclarar la norma. Desde este momento, si se produce de manera accidental un doble toque al balón a la hora de lanzar un penalti, si el balón entra en la portería el lanzamiento deberá repetirse.

Por otro lado, en caso de hacer doble toque y fallarlo, el penalti se contabilizará como fallado.

Se podrán revisar las segundas amarillas

También se ven afectadas las tarjetas mostradas por el árbitro. En este caso, los incidentes revisables ahora incluyen corregir una segunda amonestación mostrada cuando es claramente errónea o cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos.

También será revisable cuando se otorgue un saque de esquina concedido claramente de forma incorrecta, incluso cuando el balón ha salido del terreno de juego por encima de la línea de banda. Sin embargo, si el saque de esquina se ejecuta rápidamente, la decisión no puede cambiarse.

Asimismo, si un atacante comete una infracción antes de que el balón esté en juego en un tiro libre o en un saque de esquina y los miembros del equipo arbitral no detectan la infracción, el VAR podrá intervenir y recomendar una revisión siempre y cuando la infracción: