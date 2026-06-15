Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Suecia vence con contundencia a Túnez y Costa de Marfil se impone por la mínima ante Ecuador

Rafael Louzán, sobre el acuerdo de Cucurella con el Real Madrid: "Si es así, bienvenido a la Liga española"

La noticia de este domingo en la concentración de la selección española en Estados Unidos ha sido la del acuerdo del Real Madrid con Marc Cucurella para que el lateral izquierdo del Chelsea se incorpore a la disciplina madridista y se ponga a las órdenes de José Mourinho después de la Copa del Mundo.

Por ello le hemos preguntado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en Radioestadio Noche, donde ha mostrado su satisfacción por la llegada de "uno de los referentes de nuestra selección" a LaLiga.

Rafael Louzán, sobre el acuerdo de Cucurella con el Real Madrid: "Si es así, bienvenido a la Liga española"