Costa de Marfil y Suecia fueron las grandes protagonistas de la última jornada del Mundial 2026 tras imponerse a Ecuador (1-0) y Túnez (5-1), respectivamente. Los africanos lograron una trabajada victoria en un partido muy equilibrado que les permite colocarse en una posición favorable en el Grupo E, mientras que los suecos firmaron una exhibición ofensiva para sumar tres puntos y presentar su candidatura a la clasificación en el Grupo F. El foco del torneo se traslada ahora a este lunes, día en el que debutará España ante Cabo Verde con el objetivo de comenzar su participación mundialista con una victoria y dar el primer paso hacia los dieciseisavos de final.
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Suecia vence con contundencia a Túnez y Costa de Marfil se impone por la mínima ante Ecuador
Los escandinavos lograron encajar cinco goles al país tunecino mientras que Costa de Marfil se impuso 1-0 en un partido trabado contra el país sudamericano.
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Rafael Louzán, sobre el acuerdo de Cucurella con el Real Madrid: "Si es así, bienvenido a la Liga española"
La noticia de este domingo en la concentración de la selección española en Estados Unidos ha sido la del acuerdo del Real Madrid con Marc Cucurella para que el lateral izquierdo del Chelsea se incorpore a la disciplina madridista y se ponga a las órdenes de José Mourinho después de la Copa del Mundo.
Por ello le hemos preguntado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en Radioestadio Noche, donde ha mostrado su satisfacción por la llegada de "uno de los referentes de nuestra selección" a LaLiga.
Galíndez dice que Ecuador debe corregir y levantarse ante Curazao
El portero Hernán Galíndez afirmó que Ecuador deberá "corregir y levantarse" de inmediato de cara a su próximo partido contra Curazao el próximo sábado, tras debutar este domingo en el Mundial con una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en la ciudad estadounidense de Filadelfia.
El guardamenta pidió "sacarse pronto la bronca y preparar el partido contra Curazao", pese al dolor de una derrota que no estaba en los planes de un equipo que llegó al Mundial con un invicto de 19 partidos desde septiembre de 2024, bajo el mando del argentino Sebastián Beccacece.
Exhibición de Suecia en su estreno mundialista
Los nórdicos dominaron el encuentro de principio a fin, generaron numerosas ocasiones y transformaron cinco de ellas para firmar la goleada de la jornada. Los tantos suecos llevaron la firma de Yasin Ayari, autor de un doblete, además de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. Túnez únicamente pudo responder con un gol de Omar Rekik antes del descanso, insuficiente para frenar el vendaval ofensivo escandinavo. Los africanos sufrieron especialmente en defensa y apenas pudieron reaccionar ante el ritmo impuesto por los suecos, que enviaron un serio aviso al resto de selecciones del grupo con este contundente 5-1.
Suecia golea a Túnez
Suecia protagonizó una de las actuaciones más contundentes de lo que va de Mundial al golear por 5-1 a Túnez. La selección escandinava mostró una enorme eficacia ofensiva y dejó el encuentro prácticamente sentenciado antes del tramo final. Los tunecinos lograron recortar distancias, pero nunca pudieron frenar el vendaval ofensivo sueco, que se coloca como líder destacado del Grupo F.
Ecuador se encontró hasta tres veces con el larguero
Encuentro muy disputado entre Costa de Marfil y Ecuador, decidido por un único gol que terminó dando la victoria al combinado africano. Los marfileños se mostraron sólidos en defensa y supieron gestionar su ventaja durante buena parte del partido, mientras que Ecuador llevó la iniciativa en varios momentos, aunque sin el acierto necesario en los metros finales con tres impactos en los postes
Costa de Marfil se impone en un partido bronco contra Ecuador
Costa de Marfil arrancó con buen pie su participación en el Mundial 2026 al imponerse por la mínima a Ecuador (1-0). El conjunto africano supo aprovechar una de sus mejores ocasiones para llevarse un partido muy equilibrado, en el que la selección ecuatoriana dispuso de fases de dominio, pero no encontró la manera de superar a la defensa marfileña. Tres puntos de oro para los africanos en un grupo exigente.