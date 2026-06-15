La FIFA rectifica: habrá traducción al español en todas las ruedas de prensa del Mundial

La FIFA ha dado marcha atrás y permitirá el uso del español en todas las ruedas de prensa oficiales del Mundial 2026. Esta respuesta viene precedida de las diversas polémicas generadas durante los primeros días del torneo, cuando varios periodistas fueron impedidos de formular preguntas en español a futbolistas que entendían perfectamente el idioma.

A partir de ahora, la organización incorporará intérpretes de español para garantizar que periodistas y jugadores puedan utilizar la lengua sin restricciones en cualquier comparecencia oficial del campeonato.

Quizás el episodio más comentado fue el del jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, cuando un periodista español intentó formular una pregunta en español al delantero brasileño, pero los moderadores de la FIFA le indicaron que debía hacerlo en inglés porque no existía servicio de interpretación al español para esa comparecencia.

Una situación similar se produjo con Achraf Hakimi, nacido en Madrid y perfectamente bilingüe en español, cuando un periodista mexicano quiso dirigirse a él en castellano. La organización volvió a impedir inicialmente el uso de la lengua española alegando razones técnicas relacionadas con el sistema de traducción. Incluso fue el jugador marroquí el que se ofreció a responder en inglés, algo que tampoco fue aceptado por la FIFA.

También se registraron incidentes similares en comparecencias del culé Frenkie de Jong, alimentando la sensación de que el español había quedado relegado en un torneo organizado precisamente por Estados Unidos, Canadá y México.

La explicación de la FIFA

Ante las críticas, la FIFA defendió inicialmente que no existía ninguna prohibición específica contra el español. El organismo explicó que las ruedas de prensa oficiales funcionaban con un sistema de idiomas predeterminados en función de las selecciones participantes y de la disponibilidad de traducción simultánea. Cuando el español no figuraba entre esos idiomas, las preguntas debían realizarse en inglés o en alguna de las lenguas oficiales habilitadas para ese encuentro.

Sin embargo, la presión mediática y el debate generado en redes sociales han acabado provocando una rectificación, especialmente cuando uno de los países anfitriones tiene el español como lengua materna. La FIFA ha optado por ampliar el servicio de interpretación y permitir el uso del español en todas las conferencias de prensa durante el resto del campeonato.

Según los datos más recientes del Instituto Cervantes, alrededor de 600 millones de personas pueden comunicarse en español en todo el mundo, sumando hablantes nativos, usuarios con competencia limitada y estudiantes. Además, es la segunda lengua materna del planeta por número de hablantes, únicamente por detrás del chino mandarín.

Además, el español también ocupa una posición privilegiada en el continente americano. Es lengua oficial en la mayoría de países de América Latina y es, además, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Precisamente por ello, muchos periodistas consideraron incomprensible que una competición organizada en parte por México y Estados Unidos limitara su utilización.

Críticas dentro y fuera del fútbol

La polémica trascendió rápidamente el ámbito periodístico. El exfutbolista francés Thierry Henry fue una de las voces más contundentes contra la medida, acusando a la FIFA de "crear barreras donde no existía ninguna" y cuestionando que se restringiera el uso de uno de los idiomas más hablados del mundo en un torneo que presume de diversidad e inclusión.

En redes sociales, numerosos aficionados calificaron la situación de absurda, especialmente en los casos de jugadores como Hakimi, De Jong o Vinícius, capaces de entender y responder en español sin dificultad. Con la rectificación anunciada hace apenas unas horas, la FIFA trata ahora de cerrar una de las primeras grandes controversias extradeportivas del Mundial 2026 y evitar que el debate sobre los idiomas eclipse el protagonismo del fútbol.