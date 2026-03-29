La FIFA cambia el reglamento para el Mundial: estas son las cuatro nuevas normas contra las pérdidas de tiempo

El Mundial de fútbol de este verano trae consigo muchas novedades. Además de ser el primero que se celebra en tres sedes distintas -Estados Unidos, Canadá y México- y el primero en el que participan 48 selecciones -antes eran 32-, también va a ser el primero en aplicar la nueva normativa de la FIFA.

El máximo organismo del fútbol mundial ha anunciado cuatro normas nuevas que buscan agilizar los partidos y sancionar las pérdidas de tiempo. El reglamento se ha aprobado en la 140ª Asamblea General celebrada en Hensol (Gales) y en la que participaron representantes de todas las élites del fútbol mundial, incluida la International Football Association Board (IFAB), la encargada del reglamento.

La FIFA ha puesto el foco en las pérdidas continuas de tiempo. De hecho, según un estudio de la IFAB se juegan, tan solo, entre 53 y 55 minutos de tiempo efectivo, es decir, con el balón en movimiento. Dicho de otra manera, se pierden entre 35 y 37 minutos por partido.

Menos tiempo para sacar de puerta

Es por ello que ahora los porteros tan solo van a disponer de cinco segundos para poner el balón en juego. La normativa antes era de ocho segundos y, según la IFAB en los partidos se pierden por esta cuestión entre cinco y seis minutos. De esta manera se busca terminar con las típicas imágenes de los porteros en los instantes finales de los partidos demorándose de más.

La normativa se aplica también a los saques de banda. Aquellos equipos que se demoren de más perderán automáticamente la posesión.

Cambios rápidos

Otra de las imágenes típicas de los partidos es la de los jugadores andando cuando son sustituidos, sobre todo si los cambios se realizan al final del partido. Ahora, según el nuevo reglamento, deberán abandonar el terreno de juego en 10 segundos como máximo.

Además, si se supera ese tiempo, su sustituto no podrá incorporarse hasta pasado un minuto, por lo que el equipo se quedará en inferioridad numérica. Según el informe de la IFAB de media se pierden por partido entre dos y tres minutos por los cambios.

El VAR tendrá más capacidad de decisión

La tecnología VAR tendrá mayor poder de decisión, según la nueva normativa. Hasta ahora no podía intervenir cuando el árbitro sacaba una segunda amarilla al jugador. Si bien, a partir de ahora sí podrá hacerlo, con el objetivo de evitar expulsiones injustas. Asimismo, el videoarbitraje podrá revisar si un saque de esquina es acertado o no.

Las simulaciones saldrán caras

También se va a poner el foco sobre los jugadores que finjan o exageren lesiones o golpes buscando perder el tiempo y dejar correr el reloj, algo habitual en los minutos finales de los partidos. Ahora, cualquier jugador que necesite ser atendido por los médicos tendrá que abandonar el terreno de juego sí o sí y permanecer fuera de ñel un minuto.

Solo habrá una excepción: si la falta es sancionada con tarjeta. En ese caso, el jugador podrá reincorporarse sin necesidad de cumplir el citado minuto.

¿Cuándo se conocerán las convocatorias de cada equipo?

Tras esta Asamblea la FIFA también ha informado de que los seleccionadores tienen de margen hasta el próximo 30 de mayo incluido para anunciar los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial. Por lo tanto, los entrenadores tendrán que planificar bien el tramo final de la temporada y los jugadores medir bien para evitar lesiones.