Edu García, a pocas horas del debut de la Selección en el Mundial: "Ver a España así, te envalentona, te aviva el espíritu"

Peino canas, sobre todo en barba, pero el gusanillo no se marchita con el caer de las primaveras. Hoy debutamos nosotros y ya se manifiesta inquieto por la ilusión mancomunada que todos alimentamos. Nos puede dividir la tortilla con y sin cebolla, la piscina de cloro o con sal… o la gemología. Pero la Selección nos arrejunta de manera inmisericorde para erigirse en religión en un estado aconfesional como el nuestro.

Llegamos al estreno convencidos del plan. Desde una federación sin aristas que se afana por pasar páginas y olvidarse de las turbulencias "rubialísticas"… pasando por un entrenador eficiente, aunque no tenga una personalidad arrolladora para amarlo o tirarlo al pilón… y exhibiendo una pléyade de artistas, que en el centenario del adiós al genio Gaudí, son capaces de hacerte un fútbol trencadís donde todas las piezas encajan con sentido para darle luz y color a nuestro juego.

Estoy tontorrón, diario, pero es que ver a España así ante un Mundial, te envalentona, te aviva el espíritu… que son demasiados los trastos que nos arrojamos a la cara. Eso sí, empezamos con un rival de los exóticos, para que lo dimensionemos, sabiendo que ayer los caribeños de Curaçao miraron a los ojos a los alemanes un ratejo… para terminar agachando la mirada.

También se estrenó ya Brasil, sin samba hipnótica, ante una muy competitiva Marruecos cuyo presidente se ha erigido en el primer líder de la cita fan del titular pomposo: "quiero final con Lamine para preguntarle si eligió bien". Sí, sí, se le ve jorobado y meditabundo al campeón de Europa.

Faltan las comparecencias de Francia, de Argentina, de Inglaterra y de Portugal. Llevamos poco recorrido y la senda es larga y sinuosa. Al menos ya nos hemos quitado de encima el cumple de Trump y sus peleadores. 60 millones la fiestuqui ¿no? Esos globos se deben hinchar solos!!