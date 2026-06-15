El Real Madrid hace oficial el fichaje de Marc Cucurella por las próximas seis temporadas

Marc Cucurella ya es nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco ha confirmado su fichaje a través de un escueto comunicado en el que afirma que el lateral español firma por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.

El lateral se encuentra en la concentración con la selección española de fútbol, con la que debuta este mismo lunes frente a Cabo Verde. Cucurella deja así el Chelsea de Xabi Alonso por una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

Deseo de Mourinho y fichaje pretendido por Barça y Atleti

"El Real Madrid CF y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", señala el breve comunicado hecho público por el Real Madrid.

Marc Cucurella, de 27 años, era uno de los fichajes pretendido por el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero el Real Madrid ha cerrado el acuerdo para su traspaso por deseo expreso del nuevo técnico blanco, José Mourinho.