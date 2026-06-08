La gran pregunta del Mundial 2026: qué terceros pasan a octavos y cuáles son los criterios de desempate

Una de las grandes novedades del Mundial de 2026, además de tener tres sedes (Estados Unidos, México y Canadá) es el nuevo formato. Por primera vez en su historia, la Copa del Mundo permitirá la participación de hasta 48 selecciones, algo que no se ha visto nunca en la historia de los Mundiales.

Ante esta nueva regla, la FIFA se ha visto obligada a implementar un sistema que incluye la clasificación de las ocho mejores selecciones que queden en tercer lugar. El órgano rector adoptó el modelo para equilibrar una edición con tantos equipos, evitar partidos intrascendentes y mantener vivas las posibilidades de avanzar.

Por ello, además de clasificar de manera directa las dos primeras selecciones de cada grupo, para este Mundial las mejores ocho terceras también estarán en los dieciseisavos. En este caso, este sistema sí ha sido adoptado en años anteriores, concretamente en los Mundiales de 1986, 1990 y 1994.

¿Cómo funcionará el sistema?

Una vez terminada la fase de grupos el 27 de junio, los cuatro equipos de cada grupo habrán jugado tres partidos cada uno, lo que determinará su posición. Al ser 12 grupos, habrá 12 terceros, de los cuales solo los 8 mejores avanzarán a la siguiente ronda y los cuatro restantes quedarán eliminados.

Para determinar cuáles son los mejores, la FIFA comparará a los 12 terceros entre sí usando la misma tabla de todos los grupos juntos. En este caso, entrará en juego el factor de los puntos totales obtenidos, la diferencia de goles y los goles anotados. En caso de empate, el criterio será el siguiente:

Puntos.

Diferencia de goles.

Goles marcados.

Fair play : se penalizan las tarjetas amarillas, rojas directas, dobles amarillas y rojas. El equipo con menos puntos negativos será el que clasifique.

: se penalizan las tarjetas amarillas, rojas directas, dobles amarillas y rojas. El equipo con menos puntos negativos será el que clasifique. Clasificación FIFA : el ranking de la FIFA en el momento del sorteo de grupos.

: el ranking de la FIFA en el momento del sorteo de grupos. Sorteo: en caso de continuar el empate, se decidirá por sorteo.

¿Contra quiénes se enfrentarán los mejores terceros?

Además de saber cómo se determinan los mejores terceros, otra de las preguntas es contra quién se enfrentarán estas selecciones. En este caso, la FIFA cuenta con un sistema predeterminado para asignar a los ocho mejores terceros en los cruces de dieciseisavos. El emparejamiento exacto depende de qué grupos producen a los terceros clasificados.

La FIFA publicó antes del torneo una tabla que muestra todos los posibles escenarios. No obstante, lo que sí se sabe es que estos tercer clasificados deberán enfrentar a los primeros del grupo que proceda.