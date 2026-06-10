Rafa Latorre, sobre Leire Díez y la Fiscalía General del Estado: "Parece raro que a un don nadie lo reciban dos veces"

Parece raro que a un don nadie lo reciban en la Fiscalía General del Estado. La mano derecha del Fiscal General. Dos veces.

Se repite el mismo esquema que ya ocurrió con la Directora General de la Guardia Civil. La geolocalización ubicó a Leire Díez en la calle Fortuny, nada menos que en la Fiscalía General del Estado y ya no ha habido más remedio que reconocer que allí mantuvo no una sino dos reuniones con la mano derecha de Álvaro García Ortiz, entonces Fiscal General.

Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaria Técnica se reunió en Fortuny con la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, y el abogado Jacobo Teijelo. ¿De qué?

Tengan en cuenta que entre las actividades conocidas de la cloaca del PSOE se encontraba la de coaccionar y/o sobornar fiscales para que cerraran causas en falso. Buscaron trapos sucios del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, le quisieron montar un escándalo sexual al fiscal Grinda, el fiscal Stampa grabó y documentó cómo quisieron comprarle con promesas laborales… Fiscales que dependían jerárquicamente de Álvaro Garcia Ortiz y Diego Villafañe.

Qué clase de credenciales tenía LeIre Díez para llegar a zonas tan sensibles del Estado… Porque si grave es que te reciba la directora general de la GUardia Civil, aún más grave es que LeIre Díez sea recibida en la Fiscalía General del Estado, por más que ahora en la Fiscalía digan a quienes recibían era a su abogado Jacobo Teijelo y que pensaban que Leyre Díez era solo una asistente del letrado.

Los cruces entre partidos en el Congreso tras la 'pax vaticana'

De todo lo que el Papa predicó en el Congreso, sus señorías los diputados se quedaron con la más superficial catequesis. La catequesis del chascarrillo.

Al final este intercambio tan bienhumorado de Félix Bolaños y Miguel Tellado habrá sido lo más cordial de unas sesión de control en la que se ha hablado de nuevo de joyas, prostitutas, corrupción y cloaca.

Hombre, pretender que ahora el Congreso se convierta en una abadía agustina solo porque allí ha llamado el Papa a la concordia es de un fariseismo feroz (ya que estamos bíblicos). Porque lo cierto es que ya que hay una minoría de bloqueo instalada en el poder ejecutivo, ya que el Parlamento carece de atributos… lo mínimo es utilizar la cámara para que resuenen las preguntas sin responder de los escándalos de corrupción de este gobierno.

El posible nombre detrás de P.S.

No, si se sabe perfectamente quién es M.Rajoy. Lo que ocurre es que el juez consideró que se trataba de un apunte añadido a posteriori por Luis Bárcenas para comprometer Mariano Rajoy. También se sabe quién es el PS de la libreta de Leyre Díez, porque hay alusiones inequívocas, lo que ahora falta por conocer es cuál es el grado de implicación de Pedro Sánchez en la cloaca de su fontanera.

Él dice que desconocía las andanzas de la fontanera y que si las hubiera conocido no habría transigido con ellas, pero lo que ya es del todo increíble es que esta mujer era Antoñita la Fantástica o Casper el fantasma amigo, porque a Leire Díez la recibía gente que no recibe a cualquiera y una de sus credenciales era el secretario de Organización de Sánchez, Santos Cerdán.

La bendición papal de la culminada Sagrada Familia

A esta hora el Papa estará proyectando al mundo entero una de las imágenes más sugestivas y poderosos de su visita a España. Su bendición pone fin a una odisea de más de 140 años. Más de 144 años después del inicio de las obras, la iglesia más alta del mundo alcanzó su altura definitiva de 172,5 metros tras la instalación, en febrero, de su último gran elemento estructural: una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo.

Hoy León XIV bendice la torre en una celebración de gran trascendencia espiritual e institucional. La inauguración finalizará con un espectáculo tecnológico de luz y color, creado especialmente para la ocasión. Paco Paniagua, buenas tardes

Para los católicos, desde luego… pero en especial para los barceloneses, para los catalanes, para los españoles, esto tiene una significacion muy especial y supone que se han volcado con este hito de la visita Papa. Lola Surribas, buenas tardes