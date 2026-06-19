Rafa Latorre, y el apoyo de Sánchez a Zapatero: "El presidente perdido en un circunloquio sobre los regalos que reciben los mandatarios"

Pedro Sánchez sigue hablando con José Luis Rodríguez Zapatero y seguramente le haya confirmación que ni siquiera le ha contado al juez. Porque Sánchez no cuestiona cuál es el origen de las joyas de Zapatero cuando una pregunta da por supuesto que se trata de un regalo del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Un periodista de El País, Carlos Cué, le ha preguntado a Pedro Sánchez tras el Consejo Europeo si él habría devuelto las joyas que Zapatero guardó en una caja fuerte. El presidente del Gobierno se ha perdido en un circunloquio sobre los regalos que reciben los mandatarios verdaderamente enrevesado

Lo primero que le viene a la mente a quien tenga un poco de memoria es Máxim Huerta. ¿Se acuerdan? Que el hombre tuvo que dimitir de ministro por un litigio con Hacienda sobre una sociedad para optimizar la fiscalidad de su sueldo. De qué manera se ha derrumbado el umbral ético para que ahora sea aceptable coger los regalos de un rey saudí y elegir que vas a declarar y a entregar un reloj y a quedarte joyas por valor de 1 millón 300mil euros y ocultar el incremento patrimonial a la Agencia Tributaria. Y luego mentir a los españoles, cuando se descubren, sobre su valor y procedencia.

Cómo se ha derrumbado el umbral ético. Pero además de la amoralidad que inspira la respuesta de Pedro Sánchez, Zapatero aún no ha confirmado que esa sea la versión definitiva. No lo ha confirmado al juez ni lo ha confirmado a la opinión. Esto de que el rey Abdalá le trajo un ajuar millonario a España es algo que ha dicho un minarete de la tele oficial citando a fuentes de su entorno. Pero igual que Luis Arroyo dijo lo contrario y que esas joyas en ningún caso venían de Arabía Saudí.

Veremos si esa es la versión definitiva, porque por el momento lo que parece es una versión exploratoria para preparar su defensa. Ahora lo que ya está confirmada es cuál es la tensión de Pedro Sánchez, que considera que no pasa nada por ocultar a Patrimonio y a la Agencia Tributaria joyas por valor de un millón 300 mil euros. Valiosa información

Santos Cerdán sacará un libro llamado 'La Caída' y el vínculo entre Peramato y Leire Díez

No sé si estarán al tanto de lanzamiento editorial de este verano. Un libro fresquito para el verano de cuyo autor se desconocían veleidades literarias. Es verdad, no se sabía que Santos Cerdán cultivaba el arte solitario de la escritura. Bien, pues va a estrenar su libro antes que Leire Díez. El artefacto se llamará ‘La Caída. Poder, relato y destrucción en la era del juicio político’. Y Público, que es quien ha adelantado la noticia asegura que estará disponible el 30 de junio.

Nosotros que esperábamos que fuera Leire Díez la que publicara el libro de sus investigaciones y resulta que conoceremos antes la versión de su jefe en el presunto sicariato de Ferraz. Santos Cerdán.

Hablando de esto. La de Teresa Peramato ha sido otra comparecencia desagradable en la Comisión del Senado que investiga las cloacas del PSOE. Teresa Peramato es la Fiscal General del Estado, la sucesora, o sea, de Álvaro García Ortiz

Hoy le han preguntado a Peramato por las reuniones que mantuvo Leire Díez con, nada menos, que el teniente fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía. El número dos de Álvaro García Ortiz. Ha preferido no responder a sus señorías porque la información que le ha sido requerida ya obra en manos del juez.

Es curioso que la Fiscal General del Estado pida respeto para su institución porque le cuestionan por haberse reunido con dos presuntos cloaqueros de Ferraz, que van por la vida con la intención declarada de matar civilmente a fiscales y a jueces, que buscan información comprometedora para amedrentar a oficiales de la Guardia Civil… y luego sin embargo suelta con una extraordinaria alegria y ligereza que Alvaro García Ortiz no tuvo un proceso con garantías