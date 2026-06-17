Última hora sobre Zapatero ante el juez: el expresidente declara como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se convertirá en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. A partir de las 9:00, el juez Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros.
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"Ahora entendimos por qué lleva un año sin querellarse contra Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes?", ha dicho Feijóo, que también le ha acusado de no aceptar ninguna propuesta de la oposición y de tenerle miedo a la democracia.
"No tiene derecho a amordazar el parlamento", ha dicho.
Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez como investigado
Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez José Luis Calama, que le sitúa en el "vértice" de esa supuesta red que habría canalizado beneficios hacia el también exsecretario general del PSOE y su entorno a través de una maraña de empresas.
El expresidente, con un traje azul, ha saludado a los periodistas antes de subir las escaleras de la Audiencia Nacional por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena.
Pedro Sánchez responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez
Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.
Zapatero entrará a pie por la puerta principal
Se prevé que el expresidente acceda por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de hacerlo por la habitual para visitantes, una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que la Audiencia Nacional ha autorizado.
El juez Calama le interrogará sobre las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones.
A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
Zapatero, primer expresidente imputado, declara ante el juez
José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.