Última hora sobre Zapatero ante el juez: el expresidente declara como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas

Feijóo, a Sánchez: "Ánimo Pedro"

"Ahora entendimos por qué lleva un año sin querellarse contra Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes?", ha dicho Feijóo, que también le ha acusado de no aceptar ninguna propuesta de la oposición y de tenerle miedo a la democracia.

"No tiene derecho a amordazar el parlamento", ha dicho.