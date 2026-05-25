Así funcionaba la red de influencia de Plus Ultra: Zapatero, el líder; 'Julito', el "lugarteniente" y el papel "revelador" de Gertru

Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles del informe que la UDEF envió al juez Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todos ellos indicios que tienen que probarse en sede judicial para inculpar a Zapatero, que sigue manteniéndose firme en su inocencia y guardando silencio hasta el próximo 2 junio, fecha en la que está citado a declarar.

Este informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, ha desvelado cómo operaba la red de influencia de los fondos de Plus Ultra. Tal y como ha contado Eva Llamazares, la periodista experta en tribunales, ha indicado que el informe de la UDEF sitúa a Zapatero el liderazgo de esta red, pero también "una estrategia de desvinculación" para ocultar, precisamente, ese papel. Y aquí jugarían un papel muy importante su amigo Julio Martínez y su secretaria, Gertru.

Todo funcionaría a través de comunicaciones en distintas plataformas y correos electrónicos con los empleados que "evidencian que ellos actúan como intermediarios" a las órdenes de Zapatero. Julio Martínez, "Julito" figura en el citado informe como el titular de sociedades que en realidad son "una mera apariencia destinada a encubrir los mecanismos reales", dicho de otro modo, ocultar la "verdadera dirección" que llevaba a cabo el expresidente, ha continuado Llamazares.

Los Excel que enviaba Julio Martínez

Así las cosas, Julio Martínez simplemente está a las órdenes de Zapatero, como un "lugarteniente", según el informe. Es el encargado de enviar dos archivos de Excel llamados "lista AR okey" (AR son las siglas de análisis relevante) y direcciones "email JM". Estos Excel son un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa que evidencian la "posición directiva" del expresidente.

Según la UDEF, no son un "simple listado", sino que muestran "una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística". Entre los nombres figuran el presidente del Real Madrid C.F., Florentino Pérez; el exconsejero delegado de Teléfonica Ángel Vilá; el consejero delegado de Repsol y exdiputado vasco, Josu Jon Imaz; así como directivos de empresas como Air China o Netflix.

Según la UDEF, mensualmente Análisis Relevante envía un informe mensual de asesoramiento "que se correspondería con el que distribuye What The Fav (la empresa de las hijas de Zapatero)". Estos se remiten tanto a clientes que pagan "notables cifras por ellos", pero también a "destinatarios por los que se desconoce el motivo por el que reciben la información".

El papel de Gertru, la secretaria de Zapatero

"Muy revelador", en palabras de la periodista Eva Llamazares, es el papel de la secretaria del expresidente, Gertru, que usaba el correo de Zapatero y sería la encargada de "ejecutar directamente las órdenes dictadas por él respecto a facturas falsas y trabajos de asesoría simulados".

"Gertru, buenos días, le escribe la trama. Si en este trimestre que pronto termina, habéis de emitir facturas, si os parece bien, podemos ir consensuando los conceptos de las mismas", es uno de esos mensajes que aporta el informe de la UDEF. Por su parte, Julio Martínez es "el hombre interpuesto" y elimina de forma "sistemática" los mensajes que escribe a Zapatero, para ocultar su vínculo.

El chat grupal en el que supuestamente se desgrana cómo se gestó el rescate de Plus Ultra

El informe de la UDEF también revela un chat grupal con miembros de la trama donde hablan de que Zapatero tiene que intervenir para "agilizar" el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que posteriormente consiguió "seis vuelos autorizados sin nota diplomática con el favor de Delcy".

En este chat hay un supuesto mensaje que Julio Martínez recibió de un contacto que tiene agregado como "Z" (Zapatero según el informe), en el que le felicita después de una gestión "al más alto nivel con Venezuela". "En tiempo y forma, exitosa gestión", añade. La UDEF asegura que Martínez hizo actuaciones con el entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), Juan Manuel Teixeira, para conseguir la aprobación de vuelos.

Supuestamente, días después de que Julio Martínez informara el 26 de febrero de 2021 al principal accionista de Plus Ultra que el préstamo a la aerolínea iba a aprobarse en el Consejo de Ministros, el presidente de Plus Ultra y el CEO de la aerolínea, Robero Roselli, envían a un chat grupal una foto de una comida con champán y ostras.