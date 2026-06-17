El comunicado de Zapatero tras declarar ante el juez: "La verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda"

José Luis Rodríguez Zapatero ha finalizado su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama después de casi tres horas. El expresidente ha negado que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública por parte del Gobierno de 53 millones de euros en 2021.

El exlíder del PSOE ha sido el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como investigado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

El comunicado íntegro de Zapatero tras declarar ante el juez

Al acabar su comparecencia, Zapatero ha emitido un comunicado en el que promete "explicaciones" y se defiende de unos "muy graves delitos" que afirma que no ha cometido. Este es el texto íntegro de su comunicado:

⁠Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.

Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

⁠Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias.

Zapatero no declara sobre las joyas encontradas en su despacho

El expresidente ha optado por no declarar acerca de las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros durante su declaración. Zapatero, que intentó sin éxito que la citación de este miércoles no abordara la pieza separada abierta por las joyas, ha pedido tiempo en el propio comunicado en el que afirma que hablará en un periodo breve de tiempo.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado al juez que le retire el pasaporte, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado regularmente.