Rafa Latorre, sobre el comunicado de Zapatero: "Pide un acto de confianza ciega sin más argumento que la fe"

Después de declarar ante el juez, José Luis Rodríguez Zapatero le ha pedido a los españoles un acto de fe. "Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí". "Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán".

Esto es muy de Zapatero. Pedir un acto de confianza ciega sin más argumento que la fe. Confíen en mí. Pero sus problemas con las Justicia no se van arreglar así, porque el juez Calama, al menos cuando instruye un caso, no es un hombre de fe sino de hecho y ya ha dejado escrito que en su primer día de declaración Zapatero “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”.

El magistrado sigue conduciendose con exquisito garantismo y ha decidido no dictar medidas cautelares contra Zapatero, como le pedían las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción. Ni le retira el pasaporte ni por supuesto lo lleva a prisión preventiva por una única razón: la "pública notoriedad" del ex presidente limita el riesgo de fuga y ya no puede entorpecer la causa.

O sea, que su declaración no es creíble o al menos no disipa los indicios de criminalidad pero es difícil fugarse en el país del que has sido presidente.

Zapatero ha pedido un acto de fe… un salto de fe más bien, tan a ciegas… que en su comunicado no hay ni siquiera mención a las joyas que encontraron en su despacho, cuya tasación reveló su mentira y que serán para siempre el símbolo de su caída. Cómo será de grave la cosa… cómo será de grave… que pretende encontrar consuelo en que se trata de un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante un viaje oficial a España realizado en 2007.

Primero: O sea, es mentira que se tratara de una herencia de Sonsoles Espinosa. Es mentira que estuviera valorado en 50mil euros. Segundo: en los albores de la crisis económica que él se negó a admitir y que procuró tanto sufrimiento a los españoles, él recibía esmeraldas de Zambia y las metía en su caja fuerte. Tercero: su gobierno fue el que aprobó un código de buena conducta que prohibia aceptar regalos. Cuarto: hasta 17 veces negó haber recibido regalos de mandatarios extranjeros.

Pero es que hasta esta versión es poco creíble, por cómo encaja de bien, a la perfección, en su interés procesal, porque fíjense. Si las metió en España un rey saudí, Zapatero ya no es un contrabandista y si fue en 2007 pueden alegar que ha prescrito. Así que mejor pasar por la ignominia, como Juan Carlos I, que arrostrar las consecuencias penales. Cómo será de grave la cosa, que todo esto se considera el mal menor.

¿Y el gobierno para el cual Zapatero era además de muñidor de acuerdos y alianza, una figura inspiradora y un referente moral, qué opina? Sigue paralizado. Disparando al aire (Ayuso, Aznar…) incapaz de aportar un solo argumento que reste gravedad o credibilidad a la acusaciones que enfrenta Zapatero.

Un nuevo choque entre Feijóo y Zapatero en el Congreso

Y en el Congreso, Pedro Sánchez se enfrenta por un lado a los ataques incesantes de la oposición

Y a la soledad, porque cada día se descuelgan más socios de esta legislatura inviable. La mayoría en la Mesa del PSOE y Sumar podrá evitar que se vote una enmienda perfectamente legítima de Junts para instar a Pedro Sánchez a convocar elecciones.

Pero… si es que da igual… porque cada día es más evidente que este Gobierno no goza de la confianza y hasta sus socios más fieles, longevos, duraderos, imperturbables le piden a Sánchez que ponga fin a su agonía mediante la disolución de las Cámaras y un adelanto electoral.

Esta vez ha sido la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que tiene el valor de que fue el PNV quien hace 8 años hizo posible su triunfo en la moción de censura que le permitió convertirse en presidente con un grupo parlamentario de 85 diputados.

Qué le queda a Sánchez en el Parlamento. Pues PSOE, Sumar y Bildu. Y Esquerra depende del día. Bildu sí. Bildu es de una fidelidad a prueba de bombas. (Uy quizás esta no es la mejor forma de decirlo) Ummm digamos que Bildu es de una fidelidad a prueba de joyas.