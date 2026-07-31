Ignacio Cembrero alerta en La Brújula de la gravedad de la crisis migratoria en Ceuta: "Era previsible y no se han tomado medidas"

La crisis migratoria desatada en Ceuta no tiene precedentes. Según datos provisionales, a falta de confirmación oficial, se habla de una entrada masiva de miles de personas sin control en la ciudad. De ello nos habla Ignacio Cembrero, periodista y colaborador de La Brújula especializado en la cobertura del Magreb: "Era previsible y no se han tomado medidas", asegura.

El periodista remarca que no necesariamente "se podría haber evitado la crisis migratoria", pero sí "haber podido mitigar su impacto". Insiste en que es, por tanto, una situación que "se veía venir", especialmente porque se han constatado "movimientos en redes sociales de jóvenes" que afirmaban que podrían entrar en Ceuta.

Una de las cuestiones en las que Cembrero pone el foco es que "las fuerzas de seguridad de Marruecos han tirado la toalla", especialmente "desde el miércoles por la noche". Según apunta, habrían entrado entre 35.000 y 40.000 personas" en Ceuta, la mitad de su población. Esta crisis, "mucho mayor que la de 2021", tiene en vilo a los propios ceutíes y preocupa a españoles y países vecinos por el impacto que pueda tener.

El despliegue del Ejército y la respuesta del Gobierno

Preguntado por el despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad, autorizado por el Gobierno, el periodista es contundente: "El despliegue se tenía que haber producido mucho antes. Es una emergencia de interés nacional". Sin embargo, recuerda que las peticiones de Ceuta y de su presidente "han sido rechazadas por Marlaska", aunque reconoce que este jueves hubo "un matiz al autorizarse el despliegue de soldados y refuerzos". Aun así, insiste en que "se debería haber hecho mucho antes".

Riesgo de crisis humanitaria

Con el riesgo de que la crisis migratoria pueda convertirse en humanitaria, el experto asegura que "habría que abrir los edificios" que están inutilizados "para alojar a los menores marroquíes que han llegado a la ciudad". La realidad es que la situación es crítica, pues miles de personas se encuentran deambulando por la ciudad sin agua, comida ni un lugar al que acudir, lo que podría desencadenar episodios violentos.

Respecto a la decisión que ha tomado el Gobierno con el cierre de la frontera de Melilla con Marruecos, Cembrero asegura que los migrantes ya han llegado a esta ciudad, aunque no con la misma magnitud que en Ceuta. "Por las imágenes que vemos, ya se ha trasladado a Melilla, que es más vulnerable. Ya están intentando entrar".

Para este viernes, se espera la llegada de Pedro Sánchez a la ciudad ceutí con el fin de atajar la crisis que se ha desencadenado. Mientras tanto, las autoridades hablan de 15 víctimas mortales tras los intentos de llegar a nado a las costas españolas.