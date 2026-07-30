La Guardia Civil alerta del colapso en Ceuta: "Han asistido prácticamente como espectadores porque no podían hacer nada"

La presión migratoria que vive Ceuta ha desbordado la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad desplegados en la ciudad autónoma. Así lo describe Juan Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, quien asegura que los agentes llevan años advirtiendo del riesgo de una situación como la actual y denuncia que la falta de efectivos y de medios ha impedido contener la llegada masiva de migrantes.

Durante una entrevista concedida a José Miguel Azpiroz en La Brújula, Madrazo explicó que el fenómeno de las entradas por mar no es nuevo y defendió que las administraciones no adoptaron las medidas necesarias para evitar que la situación terminara desbordándose.

"Llevamos años advirtiendo de que esto podía ocurrir"

El portavoz de la AUGC recordó que la entrada de migrantes a nado "ha sido una constante común en los últimos años" y lamentó que las peticiones de la asociación para ampliar los espigones del Tarajal y Benzú no hayan sido atendidas. Según explicó, durante determinadas épocas del año y con la marea baja "entraban andando, literalmente andando", una circunstancia que, a su juicio, demuestra la vulnerabilidad de la frontera.

Madrazo considera además que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera ha complicado todavía más la gestión de la inmigración irregular, ya que obliga a tramitar un expediente administrativo individualizado para quienes acceden a Ceuta por vía marítima.

En su opinión, esa circunstancia está provocando un importante retraso en la gestión de los migrantes y ha incrementado la presión sobre la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, que, según señaló, ya se encontraba saturada.

"Se han dedicado más a salvar vidas que a defender la frontera"

Preguntado por la actuación de los agentes durante la entrada masiva de migrantes, Madrazo reconoció que los guardias civiles "no han podido hacer nada" para frenar la avalancha. El portavoz explicó que muchos efectivos tuvieron que centrar sus esfuerzos en rescatar a personas que se lanzaban al mar, entre ellas familias y menores de edad, algunos incluso sin saber nadar.

"Se han visto desbordados y han asistido prácticamente como espectadores", afirmó, al tiempo que reconoció que la prioridad pasó a ser evitar tragedias en el agua antes que contener los accesos a territorio español.

También advirtió de que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya se encuentra por encima de su capacidad y que incluso ha sido necesario habilitar un campamento en sus inmediaciones para acoger a los recién llegados.

Valora positivamente el despliegue del Ejército, pero reclama más recursos

Madrazo respaldó la decisión del Gobierno de movilizar a las Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional ante una situación que calificó de "excepcional". Aunque recordó que el control de fronteras corresponde constitucionalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que el apoyo militar resulta necesario ante el volumen de llegadas registrado en Ceuta.

Aun así, insistió en que el problema de fondo sigue siendo la escasez de medios y efectivos destinados a la ciudad autónoma.

"Lo que necesitamos son medios, no visitas"

El portavoz de la AUGC también se refirió al viaje previsto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ceuta. A su juicio, la presencia de ambos responsables institucionales puede servir para conocer la situación sobre el terreno, pero no resolverá los problemas que denuncian desde hace años los agentes.

Madrazo lamentó que una embarcación incorporada recientemente al servicio dejara de estar operativa apenas una semana después de entrar en funcionamiento y aseguró que los guardias civiles destinados en Ceuta "se sienten muy abandonados".

Además, denunció que en algunos turnos apenas hay dos agentes para vigilar determinadas zonas de la valla fronteriza frente a intentos de entrada organizados y, en ocasiones, violentos.

Cree que Marruecos puede contener los flujos migratorios

Durante la entrevista, Madrazo sostuvo que Marruecos dispone de capacidad para impedir buena parte de las salidas irregulares hacia Ceuta si despliega más medios de seguridad en su territorio. No obstante, evitó atribuir una intención deliberada a las autoridades marroquíes.

"Mala fe no me atrevería a decirlo, no tenemos datos para comprobarlo", señaló, aunque reconoció que le resulta "curioso" que este tipo de avalanchas migratorias coincidan con momentos muy concretos.

Para el portavoz de la AUGC, esa coincidencia hace que, como observador, "parezca una casualidad un poco, no tan casual".