SAD Hill reivindica el legado de 'El bueno, el feo y el malo': "Es una película que ha envejecido muy bien y que se va a seguir recordando"

La Asociación Cultural SAD Hill ultima los preparativos para una nueva edición de las jornadas dedicadas a 'El bueno, el feo y el malo', el clásico de Sergio Leone rodado en varios parajes de la provincia de Burgos. Coincidiendo con el 60 aniversario del estreno de la película, su presidente, Sergio García, ha pasado por los micrófonos de La Brújula, donde ha explicado el origen de un proyecto que nació para recuperar el emblemático cementerio de Sad Hill y poner en valor el patrimonio cinematográfico de la zona.

Durante la conversación con Rafa Latorre, García recordó que el reconocimiento que hoy tiene la película contrasta con la fría acogida que recibió en su estreno y defendió que el paso del tiempo ha terminado por consolidarla como una obra imprescindible del cine.

"El tiempo dictó sentencia" sobre el clásico de Sergio Leone

Sergio García coincidió con Rafa Latorre en que 'El bueno, el feo y el malo' fue una película adelantada a su época. A su juicio, la violencia y el lenguaje audiovisual que en los años sesenta resultaban rompedores hoy forman parte del cine habitual.

"Ahora ve alguien un episodio de Juego de Tronos y la violencia tan explícita que había en 'El bueno, el malo y el feo' puede parecer una película de Disney", afirmó entre risas.

El presidente de la asociación considera que el hecho de que la cinta siga siendo objeto de homenajes seis décadas después demuestra su vigencia. "Se dictó sentencia y la sentencia fue absolutoria totalmente", resumió.

La recuperación de un escenario mítico del cine

Uno de los principales objetivos de la Asociación Cultural SAD Hill fue reconstruir el cementerio ficticio donde se desarrolla el inolvidable duelo final protagonizado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach.

García explicó que la entidad nació oficialmente en 2014 con una doble finalidad: preservar este legado cinematográfico y celebrar el 50 aniversario del rodaje.

Sin embargo, el trabajo resultó mucho más complejo de lo previsto. Según recordó, cuando comenzaron las labores de recuperación apenas quedaban restos visibles del decorado original.

"Pensábamos que lo íbamos a hacer en dos tardes, pero del cementerio no quedaba nada. Solo permanecían el empedrado, enterrado bajo un palmo de tierra, y los paisajes", explicó.

Durante un fin de semana de 2015, decenas de voluntarios trabajaron "a pico y pala" para devolver la vida al lugar donde Sergio Leone rodó una de las secuencias más célebres de la historia del cine.

"Es el único cementerio del mundo donde puedes llevar flores a tu propia tumba"

Para financiar la reconstrucción, la asociación impulsó una original campaña bajo el nombre "Apadrina una tumba", una iniciativa que todavía hoy sigue despertando curiosidad entre los visitantes. García destacó que Sad Hill ofrece una experiencia singular a quienes colaboraron en el proyecto.

"Es el único cementerio del mundo donde puedes llevar flores a tu propia tumba", comentó con humor.

Durante la entrevista también recordó que una de esas tumbas pertenece al comunicador David del Cura, uno de los primeros periodistas que dio visibilidad a la iniciativa cuando comenzó a tomar forma.

Jornadas para celebrar el legado de El bueno, el feo y el malo

Las actividades arrancarán el próximo 23 de julio con una inauguración institucional y una exposición en el Gran Casino de Salas de los Infantes.

El programa incluye una proyección accesible de la película adaptada para personas con discapacidad auditiva y visual, conferencias, nuevas proyecciones, visitas teatralizadas a los escenarios del rodaje, un concierto y la recreación del mítico duelo en el cementerio de Sad Hill.

Precisamente esta última cita será uno de los momentos más esperados del fin de semana. García reconoció entre bromas que volverá a ponerse en la piel de Clint Eastwood.

"Soy el que pretende ponerse en las botas de Clint Eastwood", afirmó, aunque admitió que imitar al actor estadounidense es mucho más difícil de lo que parece.

El turismo cinematográfico como herramienta para preservar el patrimonio

Más allá del atractivo turístico, Sergio García insistió en que la prioridad de la asociación siempre ha sido proteger un patrimonio cultural único. En este sentido, recordó que cuando solicitaron los permisos para recuperar Sad Hill utilizaron como ejemplos de turismo cinematográfico el fenómeno internacional de El Señor de los Anillos y el impacto que había tenido Ocho apellidos vascos en el País Vasco.

No obstante, considera que el clásico de Sergio Leone posee un valor mucho más duradero.

"Creo que nadie va a celebrar el 50 aniversario de Ocho apellidos vascos. La suerte que tuvimos con Sergio Leone eligiendo este lugar es que 50, 60 o 70 años después se va a seguir recordando", aseguró. Para García, el cine deja una huella imborrable en la memoria colectiva y condiciona incluso la forma en que las personas imaginan los lugares que aún no han visitado.