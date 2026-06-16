Rafa Latorre, sobre la propuesta de elecciones de Junts: "Simboliza con certeza la perdida de confianza del Congreso en Pedro Sánchez"

Nunca otro presidente antes que él había tenido una certeza tan sólida de que ha perdido la confianza de la Cámara. Es una evidencia que no sólo para Pedro Sánchez, sino para cualquier ciudadanos en sus cabales. El gobierno no tiene una mayoría parlamentaria con la que legislar y eso lo convierte en una minoría de bloqueo del poder ejecutivo.

Ningún otro presidente tuvo una conciencia tan sólida de ser minoría en la Cámara, porque hubiera bastado la certidumbre para que o presentara una cuestión de confianza o disolviera las Cortes y convocara elecciones. Pero Pedro Sánchez es distinto y le basta con evitar cualquier votación que pueda desnudar esta realidad insoportable.

Por eso no ha presentado ni un proyecto de Presupuestos en toda la legislatura, por eso no ha presentado ni una cuestión de confianza ni nada que pudiera ser interpretado como tal. Y por eso ha pasado el rodillo de la Mesa del Congreso por encima de una enmienda de Junts a una moción del PP en la que en la que se instaba a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas

No se votará, a pesar de que no tendría consecuencias directas. No se votará con la excusa de que invade competencias que son prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. La propuesta de Junts no tenía ninguna capacidad real para obligar al presidente del Gobierno a convocar elecciones, pero sí tenía un alto valor simbólico para visibilizar que ha perdido la confianza del Congreso. Y aunque esto sea una evidencia palmaria, es mejor que no te lo recuerden.

La declaración de Mercedes González sobre el caso fontanera

Mercedes González no ha revelado cuál es el contenido de los mensajes que intercambió con la cloaquera Leire Díez. La relación de la directora general de la Guardia Civil con la fontanera de Santos Cerdán ha centrado su comparecencia en la comisión de la cloacas del Senado.

Ella asegura tajante y airada que negar haber participado "jamás, nunca, en ninguna trama contra la UCO, la UDEF o cualquier agente del cuerpo».

Claro lo que ahora tiene que explicar es qué decía el intercambio de mensajes con Leire Díez del mismo día en que se inició una investigación contra la UCO. Veamos, las reuniones… hay algo en su versión que es muy original y es esa especie de atenuante que sería el haberse reunido en una cafetería y no en la sede la Guardia Civil. Como si eso aportara algo de transparencia, cuando es lo contrario.

Recordemos que Grande Marlaska negó que se hubiera producido cualquier tipo de reunión de la directora de la Guardia Civil con la cloaquera. Luego admitió que sí, que se produjeron dos reuniones, siempre después de que la geolocalización del móvil de Leire Díez lo hizo evidente y después también del cómico sucedido de la multa.