Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Mbappé sale a escena con el debut de Francia
Sexto día de torneo con el debut de Francia, una de las grandes favoritas de esta Copa del Mundo, y Argentina, la vigente campeona.
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Todo abierto en el grupo de España tras el empate entre Uruguay y Arabia Saudí
España ha salvado los muebles de su mal estreno en el Mundial. Uruguay y Arabia Saudí han empatado a uno en su partido, por lo que todo queda abierto en el grupo. Arabia Saudí comenzó adelantándose en el marcador, pero Maxi Araújo salvó un punto para los uruguayos en el minuto 80.
Irak y Noruega completan la primera jornada del Grupo I
La Noruega de Haaland cerrará la jornada 1 del Grupo I en la noche del martes 16 al miércoles 17 a las 00:00 horas. Los noruegos se medirán a Irak en un partido donde son claros favoritos para llevarse los tres puntos. Será el partido más "sencillo" para los europeos, que están obligados a ganar para no complicarse la clasificación ante Francia y Senegal.
Francia y Senegal se miden en uno de los grandes duelos de la fase de grupos
Francia debuta en el Mundial de 2026 con ganas de redimirse después de la Copa del Mundo de 2022. El combinado dirigido por Didier Deschamps se enfrentará este martes a las 21:00 horas ante Senegal, la "vigente campeona" de África.
Será la primera gran prueba de Francia, que buscará sumar ante una selección que cuenta con armas suficientes para complicar a cualquiera.
Duro primer encuentro para ambas selecciones, que tienen el objetivo de clasificar a la siguiente fase. Sin duda, el Grupo I de esta Copa del Mundo es el más competitivo, con Noruega como tercera potencia e Irak completando la lista de cuatro.
Reparto de puntos entre Bélgica y Egipto (1-1)
Bélgica y Egipto se repartieron los puntos en un encuentro que fue de menos a más por parte del combinado europeo. Ashour puso por delante a Egipto y Hany, en propia puerta, dejó el encuentro en tablas en el estreno de Bélgica.
Debut amargo de la selección
No fue el estreno esperado para una de las favoritas. La selección española de Luis de la Fuente comenzó su andadura en el Mundial de 2026 con un sorprendente tropiezo ante Cabo Verde.
El combinado español no logró materializar sus ocasiones en un encuentro flojo en líneas generales, lo que deja a España con la necesidad de sumar los tres puntos ante Arabia Saudí el próximo domingo.
Cabo Verde compitió durante todo el encuentro y demostró carácter y esfuerzo defensivo para sumar un empate histórico ante la vigente campeona de Europa.