Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Mbappé sale a escena con el debut de Francia

Francia y Senegal se miden en uno de los grandes duelos de la fase de grupos

Francia debuta en el Mundial de 2026 con ganas de redimirse después de la Copa del Mundo de 2022. El combinado dirigido por Didier Deschamps se enfrentará este martes a las 21:00 horas ante Senegal, la "vigente campeona" de África.

Será la primera gran prueba de Francia, que buscará sumar ante una selección que cuenta con armas suficientes para complicar a cualquiera.

Duro primer encuentro para ambas selecciones, que tienen el objetivo de clasificar a la siguiente fase. Sin duda, el Grupo I de esta Copa del Mundo es el más competitivo, con Noruega como tercera potencia e Irak completando la lista de cuatro.