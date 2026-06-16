El vídeo de una bandera de Palestina ondeando en un campo de fútbol durante el Mundial es falso

Circula en redes sociales un vídeo en el que se observa a una persona ondeando una bandera de Palestina sobre el terreno de juego de un estadio de fútbol. Diferentes mensajes virales aseguran que las imágenes fueron grabadas durante uno de los partidos del Mundial de fútbol de 2026. Sin embargo, esta afirmación es falsa.

Esas imágenes no tienen nada que ver con el Mundial, tal y como aseguran en este artículo de Newtral. El vídeo ya circulaba en internet semanas antes del inicio del torneo y fue grabado en Indonesia, no en ninguno de los estadios que albergan la competición.

El Mundial comenzó el 11 de junio y la evidencia más antigua de un vídeo con una persona ondeando una bandera de Palestina en un campo de fútbol corresponde a una publicación en TikTok del 23 de mayo de 2026. Además, hasta la fecha de publicación de este artículo, no existen registros ni informaciones verificadas que indiquen que un aficionado haya irrumpido en el terreno de juego con una bandera palestina durante alguno de los partidos disputados en el Mundial.

Un vídeo grabado en Indonesia

El origen real de las imágenes se encuentra en otras publicaciones, como este post de X del 3 de junio, que relacionó la escena con el equipo de fútbol indonesio Persija Jakarta.

El equipo disputó su último partido de liga como local el 23 de mayo en el Estadio Internacional de Yakarta frente al Semen Padang, una fecha que coincide con el primer registro conocido del vídeo viral. Por ello, es probable que las imágenes fueran grabadas durante ese encuentro.

Asimismo, la comparación entre el vídeo y las imágenes disponibles del Estadio Internacional de Yakarta muestra coincidencias en la estructura y disposición del recinto, lo que refuerza que la grabación se realizó en Indonesia.