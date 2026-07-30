El vídeo de abucheos a Pedro Sánchez tras visitar un incendio no es actual, sino de hace un año en Cáceres

Los graves incendios que se están produciendo en los últimos días en la Sierra Oeste de Madrid, en Ávila, en Toledo o en Castellón centran la información de todos los medios de comunicación que están focalizados en dar la última hora sobre la evolución de los fuegos, la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia para extinguirlos y la presencia de los líderes políticos.

En medio de esta ingente cantidad de información en redes sociales aparecen noticias falsas o vídeos que no son falsos pero que se sirven como si se hubieran producido en el contexto de los incendios actuales. Ese es el caso del vídeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha viralizado, en el que es increpado por los vecinos cuando se dirige a un helicóptero.

Se trata de un vídeo en el que se ve al presidente del Gobierno caminando hacia un helicóptero mientras se escucha, de fondo, los gritos de una persona, que se está difundiendo por redes sociales como si fuera actual.

Según ha comprobado Newtral, las imágenes corresponde a una visita que Sánchez realizó en agosto de 2025 a una zona afectada por incendios en Cáceres (Extremadura), por lo que no guardan relación con los fuegos de 2026.

Una imagen engañosa

El vídeo se ha difundido junto a mensajes virales que han compartido usuarios de Facebook, Instagram y TikTok durante el mes de julio de 2026, que lo presentan como una "supuesta huida" de Sánchez durante una de sus visitas a las zonas afectadas por los incendios.

En una búsqueda inversa de fotogramas clave del vídeo viral dirige a publicaciones de medios de comunicación y redes sociales que informaron de los abucheos que sí de produjeron cuando Sánchez visitó la población de Jarilla en Cáceres tras los incendios que sufrieron en 2025.

Las imágenes difundidas de dicha visita difundidas por el Ejecutivo muestran al presidente del Gobierno con la misma ropa con la que aparece en el vídeo viral y que se difunde en las redes sociales como si hubiera sido grabado en la actualidad.