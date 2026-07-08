La imagen de Cristiano siendo consolado por Georgina es falsa: está creada con inteligencia artificial

La eliminación de Portugal ha causado cierto revuelo en redes sociales, especialmente al saber que este será el último torneo mundialista de su capitán y estrella, Cristiano Ronaldo. El verdugo de la selección portuguesa fue España, que con un gol de Mikel Merino sella su pase a cuartos de final para medirse a la selección de Bélgica, que venció ante Estados Unidos.

Tras caer derrotada en los últimos instantes del encuentro, se produjeron imágenes llamativas como la resignación de los jugadores lusos con 'Superestrella' de Aitana de fondo o el llanto desconsolado del youtuber IShowSpeed, que fue viral en redes.

Otra fotografía que se llenó de comentarios fue esta, donde se ve a Cristiano Ronaldo en un coche junto a Georgina Rodríguez. En la imagen se ve al flamante delantero portugués llorando con la camiseta de su selección en el brazo mientras su mujer le consuela. Nadie niega que esto no haya ocurrido, pero al menos no en esta imagen, ya que está creada con inteligencia artificial.

Como han podido comprobar los compañeros de Newtral, se trata de una creación hecha mediante inteligencia artificial, concretamente por SynthID. Un análisis de la fotografía verificado con Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, concluye que "la mayor parte o la totalidad de este contenido ha sido editado o generado con la inteligencia artificial de Google, ya que se detectó la marca de agua digital de SynthID", una tecnología que inserta marcas de agua imperceptibles al ojo humano en contenidos generados con IA.

Tampoco se ha encontrado información en medios de comunicación o fuentes fidedignas que aseguren que la imagen de Georgina y Cristiano sea auténtica y haya sido capturada después de la eliminación del equipo portugués del Mundial, puesto que no aparece realizando una búsqueda inversa de la imagen viral en Google Lens.

De hecho, ni el futbolista ni su pareja han hecho publicación alguna al respecto en sus redes sociales oficiales.