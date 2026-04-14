La imagen viral que muestra a Sánchez, Ábalos y Koldo en el Falcon es falsa

En los últimos días ha circulado en redes sociales una imagen en la que supuestamente aparecen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García dentro del avión oficial Falcon. La fotografía ha acaparado todas las miradas al publicarse la semana del juicio por el caso mascarillas, con Ábalos y Koldo como principales protagonistas.

Según ha podido verificar Newtral, esta fotografía es falsa y ha sido generada mediante inteligencia artificial, con el objetivo de generar confusión y reacción entre los internautas.

El origen del bulo

La imagen viral muestra a los tres políticos en el interior del avión, el cual ha sido utilizado en varias ocasiones por el presidente del Gobierno. Esto ha llevado a algunos usuarios a difundir la imagen, acompañada de mensajes que aseguran que el Ejecutivo habría intentado ocultarla, alimentando así teorías sin base real.

No obstante, el medio de verificación ha confirmado que no existe ninguna evidencia real de que esa escena haya ocurrido y que la imagen ha sido creada digitalmente. Este tipo de contenidos manipulados se ha vuelto cada vez más común en redes sociales, especialmente en contextos de alta tensión política, donde la desinformación puede expandirse con rapidez, como es el caso.

Los expertos señalan que este tipo de montajes puede dificultar a simple vista lo verdadero de lo falso, aunque en este caso se observa claramente que, por ejemplo, la cara de José Luis Ábalos está generada por inteligencia artificial.

Este caso se suma a otros recientes en los que imágenes o vídeos relacionados con figuras políticas han sido alterados o fabricados digitalmente. Los medios especializados insisten en la importancia de comprobar las fuentes antes de compartir contenidos en internet, especialmente cuando se trata de imágenes impactantes o que refuerzan narrativas políticas.