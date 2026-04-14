La verdad tras el vídeo que circula en redes sobre una supuesta "invasión migratoria" en España

Durante los últimos días, se ha difundido masivamente un vídeo en redes sociales donde se muestra una supuesta "invasión migratoria" en España. Sin embargo, según ha podido verificar Newtral, las imágenes no fueron grabadas en España, sino en una playa de Dakar, en Senegal.

Las imágenes, utilizadas por diversas cuentas con mensajes alarmistas sobre la inmigración, muestran a un grupo de personas llegando en una embarcación a la costa. Han difundido el vídeo afirmando que reflejaba la situación actual en España y asegurando que el país estaría "fuera de control".

Verificación a través de la geolocalización de las imágenes

El equipo de verificación de Newtral ha demostrado que estas afirmaciones son falsas, buscando la reacción de los internautas ante una posible llegada masiva de inmigrantes. Mediante técnicas de geolocalización y análisis de fotogramas, los verificadores identificaron elementos clave del entorno, como edificios y estructuras reconocibles, que sitúan la escena en la playa de Ngor, en Dakar.

Entre las pruebas destacan la identificación del Hôtel Ngor Diarama, hotel visible en el vídeo, y la coincidencia del entorno costero con imágenes disponibles en herramientas como Google Maps o Google Earth. Estas coincidencias permiten confirmar que el contenido no tiene relación con las costas españolas.

Además, Newtral subraya que no existen evidencias que permitan afirmar que las personas que aparecen en el vídeo sean migrantes ni que estén participando en una travesía hacia Europa. El contexto original del vídeo ha sido desvirtuado para encajar en una narrativa concreta.

En su sección de verificación, el medio ha desmentido en repetidas ocasiones vídeos similares: grabaciones en otros países o en años anteriores que se presentan como hechos recientes en España o Europa. Estos ejemplos incluyen imágenes grabadas en Italia o en Melilla en años anteriores y que se reutilizan como si fueran actuales.

Los expertos advierten de que este tipo de contenidos no solo difunden información falsa, sino que también contribuyen a generar alarma social y a polarizar el debate público. Por ello, recomiendan verificar siempre el origen de los vídeos virales antes de compartirlos.