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Las teorías conspirativas que cuestionan si Netanyahu sigue vivo: esto es lo que sabemos

Las teorías conspirativas se han centrado en cuestionar la veracidad de los vídeos que en los últimos días ha difundido Benjamin Netanyahu y en asegurar que los vídeos estaban generados con IA para ocultar que en realidad había fallecido por los ataques iraníes.

ondacero.es

Madrid |

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu | Agencia EFE

Desde hace varios días circulan en redes sociales vídeos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que han generado rumores sobre su muerte. Una de las teorías es que esos vídeos han sido creados con inteligencia artificial para ocultar que Netanyahu habría fallecido en los ataques iraníes a Israel.

Como explica el equipo de Newtral, que ha analizado los diferentes vídeos, se puede tratar de efectos ópticos o de edición de vídeo en otros casos.

El vídeo de los supuestos "seis dedos"

Uno de los vídeos que más polémica ha generado es el que publicó el primer ministro de Israel el 13 de marzo, en el que "reafirmaba los objetivos de la campaña" y en el que, debido a un "efecto óptico", según han comprobado varios verificadores, como Snopes o Lead Stories, se ve una sombra en el lateral derecho de la mano y, debido al movimiento, puede parecer que hay un sexto dedo en su mano, pero esto no demuestra que sean imágenes artificiales.

El café supuestamente intacto

En otro de los vídeos que ha desatado comentarios sobre si está generado con IA, aparece Netanyahu en una cafetería, pero muchas publicaciones señalaron que esas imágenes no eran reales porque el café que sostiene el primer ministro israelí no se derrama aunque inclina el vaso.

Según indican desde Newtral, las imágenes han sido calificadas como auténticas por Verifica RTVE, la agencia Reuters y la propia cafetería donde se grabó el vídeo, que difundió un carrusel de fotos de la visita de Netanyahu en las que aparecía con la misma vestimenta que el polémico vídeo.

El último de los vídeos que ha sido cuestionado es uno publicado el 16 de marzo y que fue grabado a las afueras de la cafetería donde se grabó el anterior vídeo. Algunas publicaciones han indicado que en este vídeo, donde Netanyahu entabla conversación con los clientes, el anillo que lleva el primer ministro israelí aparece y desaparece.

Ante estas afirmaciones, desde Newtral señalan que esto se debe al zoom y el movimiento de un vídeo, que puede dar la impresión de la desaparición de algunos elementos de pequeño tamaño. Aunque sí señalan que, en este caso, no han podido determinar la autenticidad del vídeo.

Las teorías sobre la muerte de Netanyahu

A lo que apuntan todas las publicaciones que cuestionan la veracidad de los vídeos es a que las apariciones de Netanyahu están creadas con la IA porque en realidad el primer ministro israelí está muerto.

Netanyahu desmiente los rumores

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compareció este jueves para actualizar el estado de la guerra con Irán y aprovechó para hacer referencia a los rumores de su supuesta muerte. Aseguró que está vivo y que se trata de fake news: "Comienzo por decir que estoy vivo y que esto es una fake news".

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