BULO HANTAVIRUS

El mensaje falso que circula en redes sobre Pfizer y el hantavirus: no ha presentado una nueva vacuna tras los casos del crucero

En las últimas horas circula un titular en redes que es falso al tratar de vincular a Pfizer con la creación de una nueva vacuna debido a los casos del crucero.

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ondacero.es

Madrid |

Imagen del crucero del hantavirus en su camino a Canarias.
Imagen del crucero del hantavirus en su camino a Canarias. | Reuters

La crisis del hantavirus que se ha conocido en la última semana ha propiciado la aparición en redes sociales de muchos titulares y publicaciones que no se ajustan a la realidad acerca de este virus ni las noticias que rodean este hecho.

Uno de estos titulares falsos ha sido el aparecido este 7 de mayo. "Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus", era lo que rezaba esta publicación en Twitter. A raíz de este titular, muchos usuarios han compartido este mensaje y han surgido muchas especulaciones.

No obstante, en declaraciones a Newtral, Pfizer afirma que estas publicaciones son "inexactas". El medio ha podido comprobar que no existen evidencias de que la compañía haya presentado ningún resultado relacionado con una posible vacuna contra el hantavirus, ni hay una noticia con este titular en ningún medio de comunicación, por lo que se trata de un mensaje falso que circula en redes.

Hay titulares parecidos que se han compartido en el pasado, como cuando Pfizer presentó sus resultados por una nueva vacuna ARNm contra la gripe, con tipografía similar y en una sección de Salud y ciencia, lo que coincide con esta publicación falsa en redes.

El crucero afectado con casos de hantavirus

Este tipo de publicaciones han aparecido al conocerse el crucero afectado con casos de hantavirus, el virus que se transmite por heces u orina de roedores y que ha provocado la muerte de tres personas a bordo de dicho barco, que ya se dirige a Canarias para evaluar a todo el pasaje y ser repatriado el mismo a sus países de origen.

Entre los viajeros, hay 14 españoles que serán trasladados a la base militar de Torrejón de Ardoz y posteriormente al Hospital Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena hasta que sea seguro para la salud pública.

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