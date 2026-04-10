La Agencia Tributaria alerta de una estafa a través de un correo electrónico que ofrece un reembolso

La campaña de la renta 2025 ya ha comenzado. Desde el pasado 8 de abril los usuarios pueden solicitar su borrador y, tras comprobar que todos los datos son correctos, enviarlo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para recibir el correspondiente reembolso o abonar lo que Hacienda le demanda.

No obstante, hay que tener cuidado, porque es un momento perfecto para los estafadores. Por redes sociales circula una imagen que muestra un correo electrónico enviado por la AEAT que pide a los usuarios sus datos personales para recibir un reembolso.

Sin embargo, tal y como ha podido comprobar Newtral es una información falsa. Es un caso de pishing, un tipo de estafa electrónica en la que alguien suplanta la identidad de otra persona, en este caso alguien se hace pasar por Hacienda.

Qué hacer si caes en la estafa

Según este correo falso, la persona afectada tiene que acceder a un enlace y rellenar una serie de campos con todos sus datos personales. La propia AEAT ha advertido en su página web que se trata de un engaño y que nunca pide por correo electrónico o SMS datos personales, económicos o confidenciales.

Asimismo, ha añadido que los usuarios deben desconfiar si en un correo de la AEAT aparecen anexos adjuntos con información de facturas o datos de ese tipo o con números de cuenta o de tarjetas.

¿Qué pasa si he caído en la estafa? Newtral ofrece una serie de consejos a las personas afectadas, como cambiar contraseñas, bloquear tarjetas de crédito y contactar con las autoridades y la empresa suplantada, para que tengan conocimiento de lo ocurrido y puedan revisarlo y llegar al fondo del asunto.