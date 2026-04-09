CAMPAÑA DE LA RENTA

Cuándo empieza Hacienda a devolver el dinero de la declaración de la Renta

La campaña de la renta ya ha comenzado y una pregunta muy frecuente que se hacen los contribuyentes es cuándo devuelve el dinero la Agencia Tributaria.

Qué pensionistas mutualistas pueden pedir la devolución en la declaración de la Renta

Empieza la campaña de la renta: guía para presentar la declaración, fechas clave y novedades en 2026

Nerea Pardillo

Madrid |

Lote de billetes
Lote de billetes | Pexels

La campaña de la Renta 2025 ya ha comenzado. Desde este miércoles 8 de abril y hasta el próximo 30 de junio, todas las personas que estén obligadas a presentarla tienen de plazo para hacerla. Quien quiera hacerla por teléfono tiene que esperar al 6 de mayo, aunque se puede pedir cita desde el 29 de abril.

Para hacerla de forma presencial solo se puede entre el 1 y el 30 de junio, pudiendo pedir cita desde el 29 de mayo. Para pedir cita se puede desde la sede electrónica o llamando a los teléfonos 915530071 y 901223344. Además, cabe destacar que quienes obtengan un resultado a ingresar y quieran domiciliar el pago, solo pueden hacerlo hasta el 25 de junio.

Cuándo devuelve Hacienda el dinero de la renta

¿Qué pasa con aquellas personas a las que Hacienda les tiene que devolver dinero? ¿A partir de qué fecha lo hará la Agencia Tributaria? Según la información disponible en la web, el plazo para devolver el dinero es de seis meses desde que termina la campaña. En el caso de que la declaración haya sido entregada fuera de plazo, el tiempo empieza a contar desde ese día.

Es posible que algunos usuarios que presenten su declaración en los primeros días reciban su dinero en las primeras 48 horas. No obstante, hay que aclarar que no significa que por presentarla antes, la devolución sea más rápida. Desde organismos como el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, en declaraciones al medio Heraldo de Aragón, señalan que "las devoluciones no van por orden de entrada ni dependen de que te devuelvan poco o mucho".

¿Qué hacer si transcurrido el plazo la Agencia Tributaria no ha devuelto el dinero?

En el caso de que, una vez pasados los seis meses, la Agencia Tributaria no haya devuelto el dinero, no es necesario hacer nada, ya que el propio organismo aplicará los intereses correspondientes a la demora a partir del día siguiente del vencimiento de los seis meses.

Aun así, la persona afectada puede presentar un escrito de solicitud de revisión en la página web o una queja/sugerencia en el apartado del mismo nombre de la web. También puede acudir de manera presencial a una oficina para que le informen del estado de su declaración. Aun así, en todo momento, el usuario puede comprobar el estado de su declaración de manera electrónica, en la web de la Agencia Tributaria.

En la campaña de la renta de 2024, la Agencia Tributaria devolvió dinero a casi 15,6 millones de contribuyentes, lo que supuso entre el 95% y el 97% de los importes y un total de 13.000 millones de euros.

Cuánto dinero devuelve Hacienda según tu situación

Según la Agencia Tributaria, a los trabajadores asalariados con ingresos anuales entre 22.000 y 35.200 euros les devolverán entre 400 y 900 euros de media. A los jubilados que presenten la declaración también les pueden devolver dinero si las retenciones aplicadas han sido superiores o si se les aplican deducciones personales o familiares.

En cuanto a los autónomos, es recomendable que incluyan en su declaración todos los gastos deducibles para reducir la base imponible. En todos los casos, la cantidad devuelta depende de factores como las cargas familiares o deducciones que puedan aplicarse, según la comunidad autónoma.

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