Qué pensionistas mutualistas pueden pedir la devolución en la declaración de la Renta

La Campaña de la Renta ya ha comenzado y los pensionistas ya pueden solicitar la devolución como mutualistas al ejercicio 2025. Hasta el 30 de junio podrán hacer la declaración de la Renta y solicitar la devolución.

Cabe aclarar que la devolución del ejercicio fiscal de 2025 es independiente de las devoluciones de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, que muchos mutualistas han cobrado, pero otros siguen esperando.

¿Quién puede pedir la devolución?

Esta devolución la pueden solicitar los mutualistas que cotizaron a las mutualidades laborales en los años 60 y 70 y que no fueron susceptibles de reducción en IRPF y que actualmente reciben una pensión pública que tiene retención de IRPF.

Reducción fiscal del 25%

En 2023, el Tribunal Supremo reconoció a los pensionistas que cotizaron a las Mutualidades Laborales el derecho a disfrutar de una reducción fiscal del 25%, por sus cotizaciones desde el 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978.

El Tribunal Supremo recoge que las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades cuyas aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1999 hayan sido objeto de minorización en la base imponible, deberán integrarse en la base del IRPF.

Según la normativa vigente, la integración se realizará por parte de la prestación percibida que supere las aportaciones efectuadas a la mutualidad que no pudieron reducirse en la base imponible del impuesto y que ya tributaron anteriormente.

En caso de no poder acreditarse el importe de dichas aportaciones que no fueron objeto de reducción o minoración, se integrará el 75% de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.

Con el objetivo de aplicar lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la declaración de la Renta 2025 se aplicarán ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez de aquellos pensionistas que perciban prestaciones procedentes de aportaciones a mutualidades de previsión social.

Estos ajustes permitirán reducir la tributación de los rendimientos del trabajo, siguiendo el mismo criterio aplicado en la campaña del IRPF 2024.