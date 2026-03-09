La verdad tras el bulo del vídeo de la excursión enseñando el Ramadán en Sevilla

Vox Andalucía difundió la pasada semana en redes sociales un vídeo que, según sostiene la formación, muestra una supuesta "excursión escolar en Sevilla para enseñar a los niños el Ramadán", el mes sagrado del islam que se celebra actualmente.

En las imágenes aparece un adulto con vestimenta árabe guiando a un grupo de escolares por el casco histórico de la ciudad. Sin embargo, la interpretación difundida por el partido no se corresponde con la realidad, según pudo comprobar el equipo de Newtral.

El vídeo fue compartido el pasado 4 de marzo por el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. En su publicación, el dirigente interpretaba la escena como una muestra de "cómo avanza la islamización en nuestras aulas". La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales acompañada de comentarios críticos.

En el audio del vídeo, además, se escucha a una persona decir de fondo "de verdad, voy a vomitar. No puedo, es que no puedo", lo que contribuyó a amplificar la difusión de las imágenes en diferentes plataformas.

El origen real del vídeo

La escena corresponde en realidad a una actividad cultural y no a una excursión para enseñar el Ramadán. El hombre que aparece vestido con atuendo de época es el actor Jorge Luque, quien lleva más de diez años participando en rutas teatralizadas en la ciudad.

El propio actor desmintió en sus redes sociales que se tratara de una actividad religiosa. Según explicó, en ese momento estaba interpretando al rey Al-Mutámid, el último monarca de la dinastía abadí que gobernó Sevilla entre los años 1069 y 1091.

Luque aseguró que la actividad tenía una finalidad educativa centrada en la historia de la ciudad. El intérprete también criticó la rápida difusión del vídeo fuera de contexto. Según explicó, la escena forma parte de una representación más amplia en la que participan distintos personajes históricos y teatrales durante el recorrido.

Reacción de la compañía teatral

El actor forma parte de la compañía Entreleyendas, que organiza visitas culturales dramatizadas en varias ciudades andaluzas. La empresa también emitió un comunicado tras la viralización del vídeo.

En ese mensaje, la compañía calificó de "contenidos manipulados y mensajes falsos" las publicaciones difundidas en redes sociales. Además, subrayó que sus actividades tienen exclusivamente fines educativos y divulgativos.

Según explicó la organización, las rutas teatralizadas se desarrollan bajo criterios pedagógicos y con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio cultural a estudiantes y visitantes.