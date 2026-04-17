laSexta, Onda Cero, Newtral y el portugués Público impulsan IberCHECK, un proyecto europeo para ampliar el alcance de la información verificada

Los medios de comunicación españoles laSexta, Onda Cero y Newtral, y el diario portugués Público han puesto en marcha la iniciativa IberCHECK, un ambicioso proyecto colaborativo para reforzar la lucha contra la desinformación en la Península Ibérica y aumentar el alcance de los contenidos verificados.

La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, combina la capacidad de difusión de grandes medios con la experiencia en verificación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de llevar el fact-checking a audiencias más amplias y a los canales donde se informa la ciudadanía.

IberCHECK introduce un cambio de enfoque en la lucha contra los bulos: pasar de un modelo reactivo a uno proactivo, integrando contenidos verificados en televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales.

El proyecto contempla la producción de formatos adaptados a cada canal —vídeo, audio, infografías y contenidos interactivos— que se distribuirán a través de laSexta, Onda Cero, Newtral y Público, así como en redes sociales y nuevos entornos digitales.

Entre las principales innovaciones del proyecto destaca el uso de inteligencia artificial para desarrollar herramientas que permitirán consultar información verificada en tiempo real gracias a un chatbot integrado en las webs de los miembros del proyecto. De la implantación de esta tecnología se hará cargo Inaria, spin-off de Newtral especializada en innovación e IA aplicada a la lucha contra la desinformación.

IberCHECK también impulsará investigaciones transfronterizas sobre desinformación y fomentará la colaboración con creadores, plataformas y una red de al menos 25 aliados para amplificar la difusión.

El proyecto prevé alcanzar a más de dos millones de personas y contribuir a mejorar la capacidad crítica de la ciudadanía mediante acciones de alfabetización mediática, talleres y recursos educativos.

Entre sus objetivos se encuentran aumentar el acceso a información verificada, reducir la circulación de bulos y reforzar la confianza en los medios de comunicación.

IberCHECK refuerza la cooperación entre España y Portugal y se alinea con las estrategias europeas para fortalecer la resiliencia democrática frente a la desinformación. Su modelo de colaboración aspira a ser replicable en otros países de la Unión Europea, consolidando un ecosistema informativo más sólido, coordinado y fiable.

Sobre Onda Cero

Onda Cero, cadena de radio de Atresmedia, es un referente del panorama radiofónico en España. Su propuesta se basa en el rigor informativo, la pluralidad y la independencia, con una programación que combina actualidad, análisis y entretenimiento. La cadena cuenta con cerca de 2,3 millones de oyentes diarios, según el Estudio General de Medios (EGM), y destaca por su credibilidad, su vocación de servicio público y su compromiso con un periodismo de calidad. A través de un equipo sólido de periodistas y una red de fuentes contrastadas, trabaja activamente en la lucha contra la desinformación, apostando por una información veraz, contextualizada y fiable.

Sobre laSexta

laSexta es una de las principales cadenas de televisión en España y forma parte del grupo Atresmedia. Destaca por su enfoque informativo, su apuesta por la actualidad y su capacidad para conectar con amplias audiencias a través de formatos de análisis, investigación y directo. Programas informativos y de actualidad consolidan su posicionamiento como referencia en el tratamiento de la información política y social.

Sobre Newtral

Newtral es una empresa de periodismo y tecnología fundada en 2018 por la periodista Ana Pastor en España. Independiente y sin participación de terceros, combina producción audiovisual, verificación de datos y desarrollo tecnológico. A través de su medio digital, se ha consolidado como referente en la lucha contra la desinformación en España, aplicando metodologías rigurosas y transparentes. Además, impulsa proyectos de innovación basados en inteligencia artificial y desarrolla iniciativas de alfabetización mediática para fomentar el pensamiento crítico. Con un equipo multidisciplinar, Newtral trabaja para promover una información veraz, contextualizada y accesible en el entorno digital.

Sobre Público

Público es un medio de comunicación portugués de referencia, reconocido por su rigor, independencia editorial y calidad informativa. Con una sólida presencia digital, cubre la actualidad nacional e internacional con un enfoque analítico y en profundidad. Además, desempeña un papel activo en la verificación de contenidos en Portugal, contribuyendo a combatir la desinformación y a promover un ecosistema informativo más fiable y transparente.

Sobre INARIA

INARIA es una compañía tecnológica especializada en inteligencia artificial. Desarrolla soluciones multimodales y multi-idioma para el análisis, gestión y verificación de información en entornos digitales. Con experiencia en proyectos vinculados a grandes compañías, ha creado Trueflag, especializada en la detección temprana de desinformación combinando desarrollo tecnológico avanzado con aplicaciones prácticas en el ámbito informativo.