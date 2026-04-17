La abrupta ruptura de Yolanda Díaz con Junts: de blanquear a Puigdemont a llamarle "racista y clasista"

Junts decidió suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tachara, durante su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno, de "racista y clasista" al partido que lidera Carles Puigdemont.

Carlos Alsina recordó a la vicepresidenta que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto "racista y clasista", a lo que ella respondió que lo ha sido "siempre".

De blanquear a Puigdemont a llamarle "racista y clasista"

El periodista ha analizado esta ruptura entre ambos en su monólogo. Alsina ha recordado cómo la vicepresidenta segunda del Gobierno ha pasado de reunirse con Puigdemont a llamarle "racista": "Así se escriben las historias de amor y desamor político. "De aquella Yolanda que viajó presta a Bruselas a blanquear a Puigdemont en 2023, se respiraba amor en el ambiente, bizcochado el de Junts, cálida ella, a esta ruptura abrupta de ahora que confirma que Sumar va como pollo sin cabeza, que a Puigdemont se le está haciendo larga la amnistía a medias y que no hay quien reflote la legislatura. Hombre, igual si Sánchez le invita a participar hoy mismo, por videoconferencia, en su quedada como un progresista más, a Puigdemont se le pasa la escocedura".

Puigdemont reprocha a Díaz los insultos

En una publicación en X, Carles Puigdemont ha reprochado este jueves a Yolanda Díaz, que haya "insultado a Junts" y ha recriminado a la vicepresidenta segunda que esta "falta de respeto al otro" y de "falta de rigor", además de una "bajeza moral" basada en una "manipulación, exactamente como hace Donald Trump".

"La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona. "En todo caso, que vaya bien", sentenció.

Desde Junts han avisado a Díaz de que, si no rectifica, no cogerán el teléfono a Sumar ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto.

"Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", añaden. Para Junts, la posición de Díaz se enmarca en la competición electoral entre Sumar y Podemos, que ha acusado reiteradamente a Junts de "racista" por su proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Si ella llama a Waterloo no habrá respuesta

Además de criticar la "superioridad moral" a Sumar, Junts defiende que no todo vale en política y acusa a Díaz de ser una interesada cuando visitó a Puigdemont en Bruselas para lograr sus votos para la investidura de Pedro Sánchez.

"Si ella llama a Waterloo no habrá respuesta", recalcan desde Junts, que aseguran que, en caso de que haya una rectificación, valorarán si es sincera o interesada.