Ayuso acusa a Sánchez de alterar el reparto de escaños en las próximas elecciones madrileñas con la regularización "masiva" de inmigrantes

Isabel Díaz Ayuso ha alertado de que la regularización de migrantes y la nacionalización "masiva" a través de la Ley de Memoria Democrática, tiene "tintes profundamente antidemocráticos". Un asunto con el que ha iniciado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno realizado en el municipio tricantino: Moncloa "sigue adelante con la regularización con gran prisa y sin ningún rigor, algo que además de reventar nuestros servicios públicos podría alterar el censo electoral. Estamos hablando de más de 850.000 personas, más todas las que pueden llegar a su vez por criterios de arraigo, por otros criterios subjetivos y el proceso de nacionalización masiva a través de la mal llevada Ley de Memoria Democrática. Aquí estamos hablando 2.300.000 personas, más un millón que han solicitado este trámite."

Calcula la presidenta regional "que más 500.000 personas de manera directa vendría a los censos de la Comunidad de Madrid, por elección o por omisión, porque así lo ha instaurado el Ministerio que dirige Bolaños, a través de una serie de herramientas para las que pedimos explicaciones e información". Esto provocaría, dice, que los censos en la región se "inflarían en un 10%" y se estaría hablando de la alteración del reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas. Imagínense el resultado multiplicado en toda España".

Cree Ayuso que el Gobierno de Sánchez quiere "reventar los servicios públicos en España y muy especialmente la sanidad", y a esto añade "la verificación de los DNI digitales en elecciones como ya ha pasado en Castilla y León. Se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema sencillo". Por eso se pregunta "qué necesidad había de hacer esto y con tanta prisa".